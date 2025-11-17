Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban… a filmek még hagyományosabb módon készültek, mint manapság, amikor rengeteg számítógépes segítség és trükk is az ember rendelkezésére áll. Ennek fényében mi is azok közé tartozunk, akik áhítattal tudjuk csodálni a Star Wars legrégebbi részeit, mely filmek készítői a futurisztikus környezetet néha egészen egyszerű filmes trükkökkel voltak képesek filmre vinni.

Az egyik ilyen trükkös megoldás a sorozat egyik ikonikus járművéhez köthető. A Landspeeder, vagy magyarul Terepsikló komoly szerepet kapott az Egy új reményben, hisz Luke Skywalker ezzel kolbászolt a Tatooine bolygón.

A hivatalosan Sorosuub X-34 nevet viselő jármű alapja egy valódi autó. Furcsább modellre nemigen eshetett volna a készítők választása, mint a Bond Bugra, akik ezt a brit autót nézték ki, mint tökéletes Terepsikló-alap.

A Bond Bug a Reliant Motor Company alkotása volt, akik a híres Reliant Robinhoz hasonlóan ezt az autót is három kerékkel alkották meg. A kétüléses, 1970 és 1974 között bő 2200 példányban készült, nem egész 280 cm hosszú autó csak egy ajtót kapott, mely lényegében az egész felső részt jelentette. A kocsi tömege 373 kg volt, hajtásáról pedig előbb egy 700, majd egy 750 köbcentis, négyhengeres motor gondoskodott, kiegészítve egy négyfokozatú váltóval.

Ennek estek hát neki a filmesek, és készítették el a siklót. Joggal merül fel a kérdés, hogy hova tűntek a kerekek, hogy lebegett a sikló? Természetesen a sikló nem lebegett, az effektet azonban végtelenül egyszerűen, a sikló oldalára szerelt, félig a talaj felé néző tükrökkel oldották meg.