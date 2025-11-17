Egész életünket végig kísérik az autók, már születésünktől kapcsolatba kerülünk velük, és még a halálunk után is előfordul, hogy visznek még bennük egy utolsó kört. Ilyenkor gurulnak be a képbe apompakocsik, a különféle műhelyek által átalakított, meghosszabbított, koporsók befogadására átszabott átlagos autók.

Mindegyik különleges, egyedi darab, és ha megfigyeljük őket, sok oldalán (főleg az amerikai darabokon, filmekben, sorozatokban) ott van ugyanaz a dekoráció: S-alakú fémből készült, krómozott rudak, általában a leghátsó oszlop környékén. a már tisztán dekoratív célokat szolgálnak, de egykor valódi funkciójuk volt, jelenlétük pedig a történelem előtti tisztelgés.

Ezeket a kiegészítőket „landau-rudaknak” (vagy landau-pántoknak) nevezik. Ezek még a hintók korába visznek minket vissza, egyenesen a 18. századba. Ahogy a kocsi (és az angol coach szó) elnevezés Kocs településhez, úgy a landauer elnevezés is egy földrajzi helyhez köthető, az Oxford English Dictionary szerint egy német várost neveztek így, ahol először ilyen hintók készültek.

Ez a könnyűszerkezetű, elliptikus rugókra felfüggesztett négyesfogat a mai kabriók előfutára volt abban a tekintetben, hogy összecsukható tetővel rendelkezett. Az eredeti modell puha teteje két részre, egy elülsőre és egy hátsóra volt osztva, amelyeket középen kapcsoltak össze. A harmonikaszerű tető megtartásához egy megnyújtott, külső zsanérmechanizmusra volt szükség, és mivel a drága landau-t a felső osztályoknak szánt luxusjárműnek tervezték, a készítők elegáns, S-alakú ívet adtak a haszonelvű zsanéroknak, hogy esztétikusabbá tegyék őket.

A korai lóvontatású halottaskocsik olyan hintók voltak, amelyeken ott volt ez a megoldás, és bár a szállítóeszköz maga megváltozott, ezt a motívumot megtartották az építők. Az évek során a landau-rudak annyira beivódtak a köztudatba a temetkezési autók szimbólumaként, hogy a legtöbb halottaskocsi-gyártó hagyománytiszteletből még mindig felszereli őket a limuzinjaikra.