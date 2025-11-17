Megszoktuk, velünk együtt élő jelenség: a legtöbb átlagos négy illetve ötajtós típusban a hátsó ablakok korlátozottan húzhatók le. Sokan ezt beépített biztonsági funkciónak tartják, de a valódi ok a félúton megálló ablakok mögött sokkal prózaibb.

Mivel a gyerekek mindig hátul utaznak logikusnak tűnik, hogy az ablakok megállnak, mielőtt elég helyet hagynának nekik ahhoz, hogy kimászhassanak az autóból. Ez a funkció elég jól kiegészíti az ajtók gyerekzárját (amely megakadályozza, hogy belülről bárki kinyissa az ajtókat).

De ez a biztonsági elem valójában csak a hátsó ablakok korlátozott mozgásterének kellemes mellékhatása. A valódi ok, ahogy a Gear Patrol is magyarázza, az, hogy egyszerűen nincs elég hely az ablaküvegnek az eltűnéshez.

Ha oldalról megnézünk egy átlagos autót, észrevehetjük, hogy az első ajtók szögletesek – így az első ablakoknak teljes teret biztosítanak, ahová becsúszhatnak. A hátsó ajtók eközben általában íveltek a formából nagyot harap ki a hátsó kerékdob. Ez a forma akadályozza a hátsó ablakok útját: az üveglapok csak addig tudnak lecsúszni, amíg bele nem ütköznének a kerékjárati ívekbe.

A hatás pedig egyre erősödött a modern, nagyobb kerékkel rendelkező autók megjelenésével, régen ahol a 14-15 colos kis gumik voltak ma már 19-20 colos malomkerekeket találunk, és ezeknek kell a hely.

Ebben a műfajban amúgy a Citroen alkotott maradandót. A 2010-es évektől kezdve több típusnál is elhagyták a leengedhető hátsó ablakokat. Ilyen volt a C4 Cactus, amibe csupán kibillenthető ablakok kerültek hátra, de talán a legfurcsább az akkor még Citroen alá tartozó DS4.

Annyira kupét akartak faragni a visszafogott C4-esből, hogy az üvegfelületet szinte beleékelték a C-oszlopba. Így tényleg jól néz ki a krómkeretes nagy üvegfelület, viszont egyszerűen semmi hely nem maradt a lehúzható ablakhoz. Persze egy toldással megoldhatták volna, mégis a dizájn felülírta a praktikumot, a DS4 “csak azért is kupé” hátsó ablaka nem billen, nem moccan, fixen állva hirdeti a francia autótervezés felsőbbrendűségét.