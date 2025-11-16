Egy tapasztalt mozdonyvezető nyers és sokkoló videóban demonstrálta, miért jelent halálos ítéletet ha valaki a tiltó jelzés ellenére a vasúti sínekre hajt, és pont eltalálja a szerelvény.

Aki azt hiszi, hogy a vasúti átjáróban “belefér” az átslisszolás, az az életével játszik. Kicska László Tamás, egy 35 éves tapasztalattal bíró mozdonyvezető mutatta meg, mennyit tehet ő, ha észleli a veszélyt.

A mozdonyvezető a felvételen egy vészfékezést szimulált. Az eredmény lehangoló bárki számára, aki a mozdonyban ülő gyors reakcióidőben bízik:

A 120 km/órás tempóval száguldó, 90 tonnás monstrumnak vészfékezés mellett is legalább 300 méterre és közel fél percre van szüksége, mire teljesen megáll. A közösségi oldalon közölt felvétel célja a figyelemfelhívás volt, különösen a november eleji, öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai baleset után.

“A kollégám gyakorlatilag tehetetlen volt, ezt akartam illusztrálni” – nyilatkozta Kicska László Tamás az RTL Híradónak. A rutinos vezető, aki bár autóval még sosem karambolozott, de gázolásai már voltak, ezzel akarta felhívni a figyelmet: egy vonatot nem lehet “csak úgy” megállítani. “Ha csak egy embert megmentek ezzel, már elértem a célom” – tette hozzá.