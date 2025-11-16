A szupersportautók tulajdonosainak világában elég ritka,, hogy valaki valóban napi használatra fogja ezeket a sok-sok milliós gépeket. A legtöbb tulaj féltve őrzi, “vitrinben” tartja, vagy legfeljebb hétvégi gurulásokra veszi elő az ilyen autókat.

Egy kaliforniai (USA) férfi azonban fittyet hány a sztereotípiákra: Kevin Enderby három klasszikus Ferrarijába több mint 1 millió kilométer van, és a ma napig mindegyikkel, napi szinten jár – munkába, kikapcsolódni, kirándulni.

Enderby garázsában egy igazán különleges trió sorakozik:

Egyes források szerint a 308 GTS minden idők legtöbbet futott Ferrarija lehet: az autó 386 ezer kilométer fölött jár, de a másik két modell is átlépte a 320 ezres határt.

A 308 V8-as motorja középen kapott helyet, teljesítménye 227 lóerő és 284 newtonméter. A GTB-ből összesen 2897 darab készült, ebből 808 példány üvegszálas karosszériával. A targatetős GTS változatból valamivel többet, 3219-et gyártottak.

A volt Apple-mérnök Enderby egyszerű filozófiát követ: “Ha nem vezeted őket, abban semmi szórakoztató nincs.” Szóval pontosan úgy használja ezeket az autókat, ahogy szerinte a Ferrari megálmodta – kanyargós országúti szakaszokon, autópályán, és versenypályára is rendszeresen jár velük.

Az autók gyakori vendégek olyan legendás amerikai pályákon, mint Laguna Seca vagy a Thunderhill Raceway. Ha pedig mindegyik autót egyszerre akarja elvinni egy eseményre, barátokat toboroz sofőrnek, egyik Ferrari sem pihenhet otthon.

A rengeteg kilométernek megvan az ára

A 308-as 1990 óta 1100 javítási munkaóra van.

Az F430-nál egy pályanapon egy hajtókar átlőtte a blokkot, így motort kellett cserélni. A donor egy tűzkáros F430 volt, mindössze 22 ezer mérfölddel.

Az F355 története is elég extrém: a 2013-as FOG Rallyn hátulról belerohantak, és belökték az előtte haladó autóba. Ezek után más talán leírta volna a Ferrarit, Enderby azonban mindent kicserélt és teljesen újjáépítette az autót. A sérült elemeket megtartotta, így ma garázsa plafonjára vannak függesztve, amolyan trófeaként.

Enderby olasz sportautói nemcsak egy megszállott tulajdonos elhivatottságát tükrözik, hanem azt is, mire képes a Ferrari, mint autógyártó. Ezek az autók nem muzeális darabok, hanem élő, mozgó bizonyítékai annak, hogy egy szupersportautó igenis használható mindennapi közlekedésre, ha valaki valóban törődik vele és megkapja a kellő karbantartást. Persze ehhez nem árt, ha az ember pénztárcájában van bőven zöldhasú…