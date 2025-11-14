2003-ban a Lancia elővette egyik valaha volt legnagyszerűbb modelljét egy koncepcióautó erejéig, és az eredmény briliáns lehetett volna – ha valaha gyártásba kerül. Akkoriban már tombolt a retró hangulat (ekkor mutatták be az új MINI-t, amit már csupa nagybetűvel ír a BMW, de a Volkswagen is tett egy próbát a Beelte-lel, és jött a Fiat 500 is) és ezt akarták meglovagolni az olaszok.

A Frankfurti Autószalonon leleplezték a Fulvia koncepciót. Ez a márka gyönyörű, ’60-as évekbeli, V4-es motorral hajtott kupéjának modern újragondolása volt – annak az autónak, amely először tette fel őket a térképre, mint komoly vetélytársat a raliversenyeken.

Az autó külső karosszériaelemei alumíniumból készültek, így a Fulvia kevesebb mint 1000 kilót nyom. Így bőségesen elegendő volt a Fiat-konszern raktárából az 1,8-as, 140 lóerős benzinmotort felhasználni a sportos mozgatáshoz. Ezzel a motorral 8,6 másodperces százas sprintidő érhető el, a végsebesség 213 km/óra.

A legjobb része? A Fulvia Concept egy működőképes autó volt, és nyoma sem volt rajta a szokásos, elrugaszkodott koncepcióautós túlzásoknak.

Tehát: gyönyörű és gyártásérett külső, már bizonyított alkatrészek, egy termékterv, és mindennek tetejébe a koncepció lelkes fogadtatása. Mi állhatott volna a Fulvia megvalósulásának útjába?

Nos, az őszinte válasz: a Fiat-csoport örökös pénzügyi problémái. Egyszerűen nem volt elég szabad tőke a vállalatnál egy ilyen rétegtermékhez abban az időben. Bár a gyártásról szóló pletykák időről időre felmerültek az évtized hátralévő részében, a Fulvia kupéból végül semmi sem lett. Ez pedig nagy kár, mert remekül kiegészíthette volna a 2000-es évek sportautóinak flottáját, amelyeket ma már egyre csábítóbb áron kínálnak használtan.