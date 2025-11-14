Nem akarunk senkit megijeszteni, de egy bő hónap is itt a karácsony. Igen, megint elröppent egy év, és megint agyalhatunk az ajándékokon. Ennek okán most találtunk egy igazán stílusos csomagolnivalót, amitől garantáltan minden autórajongónak megdobban a szíve.

Az alábbi könyv nem csupán egy kávézóasztal-dísze: valódi időkapszula, amely visszarepít a 007-es legikonikusabb kalandjaiba, amelyeket a volán mögött élt át.

A James Bond-filmek autói legalább annyira híresek, mint maga a főszereplő. A sci-fi határát súroló kütyükkel felszerelt, rakétavetőkkel, gépfegyverekkel és füstagyúval felturbózott gépek nem pusztán kellékek – sokszor önálló karakterként lopják el a show-t a mozivásznon.

Az Assouline kiadó nemrég bemutatta James Bond Cars című, luxusminőségű albumát, amely állítólag a valaha készült legátfogóbb gyűjtemény a 25 Bond-filmben látható járművekről. A szerkesztésre Chris Corbouldot, a Bond-filmek Oscar-díjas, különleges effektekért felelős szakemberét kérték fel, nála jobban kevesen ismerik ezeket a legendás verdákat.

A kötet több mint 300 látványos fotót vonultat fel, filmről-filmre haladva. Megtaláljuk benne az 1962-es Dr. No Sunbeam Alpine-ját, a Daniel Craig-féle utolsó bevetésen szétlőtt Aston Martin DB5-öt, valamint minden különleges járgányt, amely feltűnt a filmekben:

a valódi tengeralattjáróvá alakított Lotus Esprit-et A kém, aki szeretett engem című filmből,

a kettévágva is működő Renault 11 Taxi-t a Halálvágtából,

vagy éppen a látványosan összezúzott Aston Martin DBS–t a Casino Royale-ból.

Galéria

8 fotó

A könyv persze nem csak az autókról szól. Helyet kapnak benne a Bond-univerzum egyéb legendás járművei is, például az Acrostar Mini-Jet, amelyet mezők felett és hangárkapukon át reptettek az Polipkában, vagy a Glastron GT-150 motorcsónak, amely 36 méter hosszú ugrással repült át egy louisianai országút fölött a Live and Let Die egyik jelenetében.

A James Bond Cars selyemkötéses változatban érkezik a virtuális könyvesboltba novemberben, és 120 dolláros (40 ezer forint) árcédulát akasztanak rá.

Nemrég egy Bond-rendszámos, hazai Aston Marin parkolt le monte-carlói kaszinó előtt: