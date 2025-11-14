Lehet, hogy a hétköznapi autókból lassan kikopnak a „kihegyezett” pörgős négyhengeresek, de speciális felhasználásra, versenypályára virágkorukat élik. Ez annak köszönhető, hogy ma már a kisebb műhelyek számára is precíz gyártási technológiák érhetők el, így (csillagászati áron) tudnak pokoli erőt felszabadító konstrukciókat építeni.

Ebbe a kategóriába tartozik az új Boreham Ten-K motor, ami egy hasonlóan különleges autóba kerül. A 2,1 literes erőforrás, hengerenkénti szívószeleppel, ITB-vel, dupla felül fekvő vezérműtengellyel (DOHC) és mart belső alkatrészekkel készül. A kiterjedt súlycsökkentésnek köszönhetően mindössze 85 kilogrammot nyom, és 10 000-es fordulatszámon adja le a csúcsteljesítményét.

Egyetlen nagy autógyártó sem fejleszt manapság ilyen négyhengeres motorokat.

Ha 325 lóerőt akarnak kihozni, mint a Ten-K, egyszerűen rádobnak egy turbót. Csakhogy ez nem illik a Boreham Motorworks új generációs Ford Escort Mk1 RS modelljének szellemiségéhez. A kis brit gyártó a Ford licence alapján építi ezeket a retró gépeket, és az autókra két év vagy 32 200 km garanciát is vállalnak.

Mivel ez egy teljesen tiszta lappal indult tervezés, a Boreham a kezdetektől fogva „F1-ihletésű” szívócső-geometriával fejlesztette a motort. Ez a jelző mára körülbelül annyira közhelyessé vált, mint a „katonai minőség” a teherautóknál, de a cég kitart amellett, hogy ezzel optimalizálja a gázáramlást és a teljesítményleadást.

Ha valaki úgy érzi, hogy a 325 lóerő 10 000-es fordulaton túl sok, választhat egy 1,85 literes, szintén dupla vezérműtengelyes motort, amely 185 lóerős, ami még mindig bőségesen elegendő. A kisebb motorhoz négyfokozatú, kézi sebességváltó társul az Escort Mk1 RS-ben, míg a nagyobb Ten-K egy ötfokozatú váltónak köszönhetően kicsit többet nyújt. Nem számít, melyik motort választják a tehetős ügyfelek, remekül fognak szórakozni az autóban, amelynek tervezett súlya 816 kg alatt marad.

A Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS ára 295 000 angol fonttól indul (ez jelenlegi árfolyamon körülbelül 133 millió forintnak felel meg). Így a pörgős négyhengeresek világába nekünk mezei autórajongóknak belépőként marad a Honda Civic.