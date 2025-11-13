Egyedülálló okból alakult ki parkolási káosz a franciaországi Morlaix-ban, ahol a vasútállomás környékén egyszerűen elfogytak a parkolóhelyek. Márpedig sem építkezés, sem pedig új fizetős parkoló nem nehezíti a helyzetet, viszont egy, a negyvenes éveiben járó férfi annál inkább, akinek a nevén egy híján száz autó van, és mindegyikkel az ominózus helyszínen állt meg – írja az Autonews.fr.

„Olyan, mintha egy Twingo múzeum nőtt volna ki a földből” – sóhajtozott az egyik lakó, arra utalva, hogy az utcai kollekció zömét Renault Twingók képezik.

A helyiek valósággal kétségbe estek a mozdulatlan autók láttán, ugyanis néhány már olyan hosszú ideje áll ott mozdulatlanul, hogy az ablakok gumitömítésében elkezdett kinőni a moha. Ez azért is problémás, mert a vasútállomások közelében egyes parkolóban hét napban maximálták a várakozási időt.

A szürreális helyzetben végül a hatóságok közbelépésére volt szükség. A helyi rendőrőrsön napokig nyomozták, mire azonosították az autók tulajdonosát, igaz, a 99-ből csak 72 jármű volt papíron is az övé. A település legkritikusabb pontján összesen 19 autóját találták meg. „Még ehhez hasonlót is nagyon ritkán látunk, ilyenre még nagyvárosokban sincs példa” – állapította meg az egyik rendőr.

Az első nagytakarításra november 6-án került sor, amikor négy óra leforgása alatt 11 autót szállítottak el, de az már biztos, hogy itt nem lesz a vége az ügynek. Előkerült a tulajdonos is, aki tíz körömmel ragaszkodik az autóihoz, és kijelentette, hogy hajlandó a gyűjteményét magánterületre szállítani.

A Twingo-mánia kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a Renault még 1992-ben dobta piacra a parányi méretű egyterűjét, ami az elmúlt bő három évtizedben három generációt élt meg.

Különösen az első felvonásban, 1992-től 2007-ig gyártott járművek maradtak emlékezetesek; nem véletlen, hogy a 2026-ban elektromos autóként visszatérő, bemutatkozó negyedik generációs modell is ezt idézi.