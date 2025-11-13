Az autód utasterének takarítása közben észreveszed, hogy foltos a műszerfal vagy mancsos a kormány, és ösztönösen nyúlsz a jól bevált ablaktisztító után. Néhány fújás, egy törlés, és kész is – gondolod. Csakhogy ezzel valójában egy lassú kémiai támadást indítottál az autódban használt anyagok ellen.

Számos kereskedelmi forgalomban kapható ablaktisztító ammóniát, alkoholt és különféle oldószereket tartalmaz. Ezek tökéletesek az üvegfelületekhez, de kifejezetten ártalmas a műanyag, bőr vagy műbőr felületeknek.

Az ammónia a legnagyobb ellenség

Az ammónia különösen agresszív anyag: lebontja a bőr és műbőr védőrétegét, amitől azok kiszáradnak, kifakulnak, és idővel berepedeznek – főleg napsütés hatására.

Érintőképernyőre végképp tilos

A modern autók kijelzői és infotainment rendszerei érzékeny, tükröződésgátló és ujjlenyomatmentes bevonattal készülnek. Az ammónia ezeket a rétegeket is lemarja, amitől a kijelző elhomályosodik vagy nehezebben reagál az érintésre. Ráadásul az ammónia belélegezve is veszélyes: irritálja a szemet, a torkot, köhögést és légzési nehézséget okozhat – olvasható a Jalopnik cikkében.

Mivel használj helyette?

A megoldás egyszerű: kerüld a hagyományos ablaktisztítókat, és válassz ammóniamentes vagy kifejezetten autóbelterekhez készült tisztítószereket. Sok profi autókozmetikus esküszik a vízbázisú, pH-semleges termékekre, amelyek kíméletesek, de hatékonyak.

Használj mikroszálas kendőt, ne papírtörlőt – utóbbi karcolhatja a műanyagot. Mindig a kendőre fújd a tisztítószert, ne közvetlenül a felületre, így elkerülheted, hogy a folyadék bejusson a résekbe vagy az elektronikai alkatrészekbe. Az érintőképernyőket pedig elég desztillált vizes kendővel áttörölni.

Az autód gyártója is tudja, mi a jó

Ha biztosra akarsz menni, válaszd az autógyártó által ajánlott, OEM-minősítésű belső tisztítószereket. Ezek pontosan az adott anyagokra vannak kifejlesztve, és bár drágábbak, hosszú távon sokkal olcsóbbak, mint egy repedt vagy kifakult műszerfal, ülés, vagy kijelző javítása, cseréje.

