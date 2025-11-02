A legtöbb sofőr már megtapasztalta, milyen bosszantó, amikor a szélvédő koszos, a nap vakít, és a szélvédőmosó tartálya üres, vagy nem a megfelelő folyadék van benne. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a folyadékszintet, hiszen csapadékos időben ez biztonsági kérdés.

A kék, narancssárga, rózsaszín vagy éppen zöld színekben pompázó szélvédőmosó folyadék valójában nem csak víz, illatanyag és némi alkohol keveréke. A különböző típusok speciális adalékokat is tartalmaznak, éppen ezért hatékonyabban tisztítják a szélvédőt, mint a sima csapvíz.

De miért nem jó a sima víz?

A víz önmagában még csak-csak elmegy meleg időben, de amint beköszönt a tél, simán belefagyhat a rendszerbe, ami drága mulattság lesz. Ez nem csak a fúvókákat, hanem a csöveket, a tartályt és a pumpát is tönkreteheti. Emellett a víz nem oldja hatékonyan az szennyeződést, a rovarmaradványokat vagy a madárürüléket, csak még jobban összemancsolja az ablakot.

Milyen a jó szélvédőmosó?

A választás attól függ, milyen időjárási viszonyok között használod az autót. Van egész évben használható folyadék, amely enyhébb hidegben is megállja a helyét. Alkoholt, vizet és tisztítóadalékokat tartalmaz.

A nyári folyadékok általában nem védenek a mínusz fokok ellen, de hatékonyan távolítják el a rovarmaradványokat.

A téli szélvédőmosó pedig etanolt, metanolt vagy valamilyen komoly fagyásgátlót tartalmaz, hogy mínusz fokokban se legyen gond, nem fagy bele a rendszerbe és oldja jeget, zúzmarát. És nem fagy rá azonnal a jéghideg szélvédőre, amint kisproccoljuk. Van olyan, amely akár -35 °C fokban is használható. Nyilván ez extrém körülménynek számítana Magyarországon. Szóval ha veszel egy -20 fokig alkalmazható fagyállót, nem lesz gond.

Vannak olyan prémium termékek is, amelyek vízlepergető bevonatot is képeznek a szélvédőn – esős időben ez különösen hasznos, hiszen a vízcseppek egyszerűen leperegnek. Emellett léteznek környezetbarát, biológiailag lebomló változatok is, bár ezek általában kevésbé hatékonyak és sokkal drágábbak is.

És fontos, hogy az ablakmosó fagyállót ne keverd össze a motor hűtőfolyadékkal!