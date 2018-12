A hűtőfolyadék, akárcsak a motorolaj, a kritikus helyekről vezeti el a hőt, így az olajjal együtt hűti a motort, de az olajnak a kenés a főfunkciója, nem a hűtés, szemben a hűtőfolyadékkal. Ez hűtőközeg, nem pedig hűtővíz, hiába van benne víz is. Ez egy speciálisan adalékolt folyadék, amely elsődleges funkciója, a motor alkatrészeinek hőmérséklet-szabályozása mellett biztosítja a hűtőrendszer fém alkatrészeinek korrózióvédelmét is.

Amióta a Volkswagen majd a Porsche is feladta a léghűtést személyautóban, autóink folyadékhűtésesek, mert ez hatásosabb, csendesebb és tisztább üzemet tesz lehetővé. Léghűtéssel már az Euro 2-es környezetvédelmi normának sem tudott megfelelni a Porsche hathengeres boxere, márpedig az 22 éve lépett érvénybe.

Belső égésű motor: ez a név elég pontosan jelöli, mi is történik a hengerekben. Égés, méghozzá igen gyors égés. Robbanásnak nem robbanás, ezért is helytelen robbanómotornak nevezni a benzines, dízel- vagy gázüzemű motorokat, mindenesetre az üzemanyag és az oxigén reakciója olyan forróságot teremt, ami hűtés nélkül pár perc alatt túlhevítené a motort. Nagy hőterhelésű, benzines turbómotorokban a kipufogógázok hőmérséklete elérheti a 950-1000 Celsius-fokot, de a „régi” szívómotorokban előforduló 600-700 fokot sem lehet félvállról venni.

Olvass tovább

Pár enyhe tél sokakkal elhitette, hogy rendes téli és valódi nyári gumi helyett kihúzzák ők az évet négyévszakos gumival, de a hűtőfolyadékkal nem jó viccelni. Mínusz 15-20 Celsius-fok még hazánkban is előfordul telente és míg a négyévszakos gumis autót le lehet tenni nagy hóban, jégben, a nem kellően fagyálló folyadékkal ellátott hűtőrendszer veszélyeztetettségét csak növeli az állás.

A tömény glikol könnyen megfagy

A hűtőfolyadék hidegtűrése könnyen ellenőrizhető a hűtőközegből vett mintával. Különféle kategóriájú fokolók és refraktométerek 1000-1500 forinttól kaphatók.

A hűtőfolyadék fagyvédelmét legalább mínusz 30-35 Celsius-fokig biztosítani kell, így némi desztillált vizes utántöltéssel sem válik rögtön aggasztóvá a fagyáspont. Semmiképp ne bízzuk a motor működőképességét a fagydugókra, azokra a tervezetten gyengített pontokra a motoron, ahol a víznél nagyobb térfogatú jég utat találhat, hogy a hűtőfolyadék megfagyásakor ne a blokkot repessze szét a jég, hanem a sokkal olcsóbban javítható fagydugókat nyomja ki. (10 év feletti autókban érdemes megnézetni a fagydugókat, mert a pénzérme méretű fémkupakok cseréje szükségessé válhat. Darabjuk 1000 Ft alatti összeg egy átlagos autóhoz.)

A hűtőfolyadék fagyállóságát etilén-glikol biztosítja. A tömény etilén-glikol már mínusz 12-13 Celsius-fokos hőmérsékleten megfagy. A fagyálló hűtőfolyadék-koncentrátumok jobb fagyvédelmet biztosítanak vízzel hígítva, mint tisztán, bármilyen logikátlannak is tűnik ez.

Videó Gajdán Miklóssal a fagyállókról

Hígítás csak desztillált vízzel

Körülbelül 25:75-ös glikol-víz keverékkel a víztúlsúlyú hűtőfolyadék fagyáspontja azonos a tiszta etilén-glikoléval. A glikol bekeverési arányát 70:30-ra eltolva mínusz 50 fokig nem kell fájjon a fejünk a hűtőrendszer épségéért. A legegyszerűbb fele-fele arányú keverékben adagolni a vizet és az etilén-glikolt, abból nagyjából mínusz 37 fokos védelem jön ki, a mínusz 30-hoz kb. 45 rész etilén-glikol és 55 rész víz keverékével jutunk. A hígítást csakis desztillált vízzel szabad elvégezni, mert a csapvízzel szemben ebben nincsenek sók, amelyek egyrészt lerakódásokat, vízkövet okoznak a hűtőrendszerben, másrészt a fagyást is elősegítik.

Tömény etilén-glikol helyett sok helyen készre kevert fagyálló hűtőfolyadékot kapni, amiben már van víz, ha megfelelő az arány, akkor csak be kell tölteni. Tehát a megfelelő hűtőfolyadék előállításához mindenképp olvassátok el a csomagoláson, hogy az a fagyálló, amit levesztek a polcról mi is pontosan!

Mikor kell cserélni a hűtőfolyadékot?

Idővel a hűtőfolyadék is elhasználódik, időnként cserélni kell. A periódust az autó kezelési útmutatójában vagy szerviztervében adja meg a gyár. Ez lehet két, de tíz év is az autó korától és típusától függően. Aki nem tudja, milyen gyakran kellene cserélni vagy nem tudja, mikor kapott friss hűtőfolyadékot az autó, cseréltesse le a következő olajcsere alkalmával, onnan pedig 5-8 évenként.

Mivel ez mindenképp egy igen hosszú időszak, csak igazán jó minőségű hűtőközeget érdemes választani. Ilyenek a Bárdi Autónál kapható Febi-hűtőfolyadékok is, amiből a felhozatal nagyon széles, a kis, egyszerű kiszerelésű flakontól kezdve a szervizek számára ajánlott hordóig van minden. További jó hír, hogy még hosszú keresgélésre sincs szükség: a Febi kínálatában ugyanis szinte az összes, hazánkban futó autóhoz megtalálható a megfelelő hűtőfolyadék.

Oda kell figyelni, hogy a hűtőfolyadékokat ne csupán jellegzetes, például kék, piros/rózsaszín vagy lila színükről azonosítsuk! A BMW-ké például türkizzöld, a VW-konszerné és sok más cégé rózsaszín vagy piros, de a megfelelő hűtőfolyadék kiválasztásához fel kell ütni a gépkönyvet. Mert lehet például G11, G12, G12+ vagy a kevésbé környezetszennyező G13 szabványú. Tehát rátölteni is csak olyat szabad, ami megfelel az autógyártó előírásának. Könnyűfém hűtő esetén, ami régóta egyeduralkodó az autókban, károsodhat az alumínium, ha valaki elavult, régi fagyálló hűtőfolyadékot használ.

Autója válogatja, de a hűtőfolyadék-csere sokszor házilag is megoldható, viszont a leengedett hűtőközeg nem zúdítható csak úgy a csatornába! A hulladékkezelés nyűgje miatt is kényelmesebb szakszervizre bízni a feladatot. A hűtőfolyadék cseréje elenyésző az autótartás összes egyéb költsége között. Benzines, 1,6 literes, MK2-es Ford Focushoz márkaszervizben 2000 forint volt a csere és a légtelenítés munkadíja a fagyálló párezer és a desztillált víz pár száz forintos költségén felül. Fontos, hogy a feltöltés előtt át is kell öblíteni a rendszert! Ahhoz képest, hogy hűtőrendszer nélkül szinte azonnal tönkremenne a motor, a létfontosságú hűtés alig igényel ráfordítást. De azt a keveset meg kell neki adni!