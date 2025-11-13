Az Audi A8-ast látva, főleg a hosszított tengelytávú L-verziót nem épp a sárban való dagonyázás jut eszünkbe. Pedig a német autópályák ura erre is képes, amit egy ázsiai sofőr a következő, virálisan terjedő felvételen bizonyított.

Zavarba ejtő könnyedséggel vág neki egy sáros emelkedőnek, csak az autó hossza jelent némi akadályt, de miután végzett a szűk kanyarral még a nagy teljesítményű, aszfaltra optimalizált abroncsokon is sikerül felkapaszkodnia.

A felvételen jól látszik, hogy ez a jelenleg még 2026-ig kapható generáció ráncfelvarrás előtti verziója. Ez az Audi A8 a negyedik generációs (D5, vagy belső nevén 4N) verziója, ami két V6-os motorral debütált:

55 TFSI (Benzin): Ez egy 3.0 literes, turbófeltöltős V6-os benzinmotor volt, amely 340 lóerőt teljesített.

50 TDI (Dízel): Ez egy 3.0 literes, turbófeltöltős V6-os dízelmotor volt, 286 lóerővel.

Ezeket követték az erősebb V8-asok (a 4.0 TDI és a 4.0 TFSI, a dízel 435, a benzines 460 lóerő teljesítményre képes), valamint egy konnektorról tölthető hibrid verzió, és mindegyiknél alapfelszereltség részeként szerepelt az összkerékhajtás.

A csúcsmodell az S8 a várakozásokkal ellentétben akkor már nem kapta meg a W12-es motort, helyette egy nyolchengeres állította elő a 571 LE csúcsteljesítményt és 800 Nm maximális forgatónyomatékot.