Kerékpáros keltett feltűnést, amikor a lengyel “Országos Közutak és Autópályák Főigazgatóságának” munkatársai észrevették, amint az egyik gyorsforgalmi útob kerékpározik. Az esetről haladéktalanul értesítették a rendőrséget. Egy járőrt küldtek a helyszínre.

Amikor a rendőrök megérkeztek a helyszínre, a 23 éves helyi lakost az út mellett zöld sávon fekve találták. Ahogy a rendőröknek magyarázta, a gyorsforgalmi úton haladva “megállt mert nagyon elfáradt, és lefeküdt a fűbe pihenni”.

A szondás vizsgálat kimutatta, hogy a tiszta fejjel nehezen értelmezhető helyen tekerő kerékpáros józan volt. Az elkövetett szabálysértésért a férfit megbírságolták. Ezt követően a rendőrök lekísérték őt, hogy ne akadályozza a forgalmat az úton.

A hatóságok emlékeztetnek arra, hogy a gyorsforgalmi utak és autópályák használata tilos a kerékpárosok és a gyalogosok számára. Súlyos balesetveszéllyel jár, ha valaki mégis igénybe veszi így.

