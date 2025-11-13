Egy debreceni vizsgaközpontban jelentkezett egy 20 éves férfi azzal a céllal, hogy jogosítványt szerezzen még idén tavasszal. A fiatal készségesen csatolta általános iskolai bizonyítványának másolatát is a jelentkezési laphoz.

Az egyik vizsgabiztosnak azonban szemet szúrt, hogy több helyen is hibás a dokumentum, így valószínűleg hamisított. A vizsgaközpont ezért megkereste a bizonyítványon szereplő iskolát, amelynek a képviselői elmondták, hogy nem tanult náluk a hajdúszováti férfi.

A vizsgabázis feljelentést tett a debreceni rendőrkapitányságon. A nyomozók közokirat-hamisítás miatt hallgatták ki a fiatalt, aki beismerő vallomást tett.