Egy debreceni vizsgaközpontban jelentkezett egy 20 éves férfi azzal a céllal, hogy jogosítványt szerezzen még idén tavasszal. A fiatal készségesen csatolta általános iskolai bizonyítványának másolatát is a jelentkezési laphoz.

Az egyik vizsgabiztosnak azonban szemet szúrt, hogy több helyen is hibás a dokumentum, így valószínűleg hamisított. A vizsgaközpont ezért megkereste a bizonyítványon szereplő iskolát, amelynek a képviselői elmondták, hogy nem tanult náluk a hajdúszováti férfi.

A vizsgabázis feljelentést tett a debreceni rendőrkapitányságon. A nyomozók közokirat-hamisítás miatt hallgatták ki a fiatalt, aki beismerő vallomást tett.

Már a KRESZ-vizsga előtt megbukott, nem is akárhogy 1
Neki aligha van a vérében a vezetés: már 128-szor bukott meg a KRESZ-en
Már milliós összeget költött a jogosítványszerzésre egy…
Már a KRESZ-vizsga előtt megbukott, nem is akárhogy 2
Kávé vagy tea? Mutatjuk, mitől alszol jobban
Kávé, alkohol, energiaital, matcha, teák – így…