Furcsa ügyről számolt be múlt hónapban az oroszországi Krasznojarszk rendőrsége. A szervek egy autólopásról kaptak bejelentést még áprilisban, egy nő tájékoztatta őket, hogy eltűnt a lakásuk környékén leparkolt, a férj nevén lévő Toyota Corolla. Mielőtt a hatóságok mélyebben belevethették volna magukat a munkába, jött az újabb hívás: az autó megvan, a város közepén lévő egyik szigeten találtak rá.

A rendőrség erre nem mondta azt, hogy örülünk, hanem folytatták a munkát, azt gondolva, hogy ettől még érdemes lenne kinyomozni, ki lophatta el az autót. A Corollára sérülésekkel találtak rá, látszott rajta, hogy valóban erőszakkal igyekezett valaki bejutni, és a gyújtáskapcsoló környéke sem volt már hibátlan.

A nyomozás során a férjnek is feltettek pár kérdést, azonban az ember nagyon hamar beparázhatott, mert teljesen zavaros és kusza sztorikat kezdett előadni. Gyanús lett ez a rendőröknek, akik aztán minden bizonyítékot összenézve arra jutottak, hogy

valószínűleg a férj áll a lopás mögött, aki ezzel el akarta kerülni, hogy a feleségével plázázni kelljen mennie.

A sztori csak eddig a pontig vicces. Azzal ugyanis, hogy a rendőrség is belekeveredett az ügybe, és a férj össze-vissza beszélt, bűncselekményt követett el. Hamis tanúzás, illetve feljelentés miatt akár két évre is rács mögé küldhetik az egyébként büntetlen előéletű férfit.

