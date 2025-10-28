Visszaélés gyanújával foglaltak le egy ritka szupersportautót az olaszországi Milánóban a csendőrök: a gyanú szerint egy limitált kiadású, mindössze három példányban készülő Pagani Zondát szerettek volna illegálisan eladni egy helyi autókereskedésben. Az autó még Németországból tűnt el – írja az ANSA.

A hatóságok napokkal azután találták meg a Paganit, hogy október 23-án bejelentették az eltűnését. Hosszú távú lízing keretében bérelték, ám a bérlő az elmúlt fél évben nem fizette utána a részleteket. Az autót mégis eladták egy milánói cégnek, így került a kereskedéshez.

Supercar da 12 milioni sequestrata dai Carabinieri a Milano. Una Pagani, ne esistono 3 esemplari. Forse illecito nel noleggio #ANSAmotori #ANSA https://t.co/slqwYFNGIs — ANSA Motori (@ANSA_Motori) October 25, 2025

A lefoglalt Pagani értéke 12 millió euró, ami a jelenlegi árfolyamon több mint 4,6 milliárd forintnak felel meg.

Hogy érzékeltessük a nagyságrendet: körülbelül az engedhetné meg magának, aki a héten megnyeri az Eurojackpot pillanatnyilag 24 millió eurós főnyereményét.

Egy ilyen Pagani nyomára bukkantak az olasz csendőrök – a képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

A Zonda 1999-ben jelent meg a piacon, az azóta eltelt mintegy 20 év során összesen 140 példány készült belőle, a legtöbbet a Mercedes-Benz 6,0, illetve 7,3 literes, V12-es motorjaival szerelték. Az újabb, brutálisabb darabok teljesítménye 650 és 800 lóerő között, míg a végsebességük 350 km/óra körül mozog.

