Talán nem mondunk újat azzal, hogy a Pagani Zonda nem éppen egy tucatáru, volt is, akinek meggyűlt a baja a sok lóerővel. Figyelembe véve, hogy az olasz márka 1999-től kereken húsz éven át gyártotta a középfarmotoros sportautóját – berlinetta, roadster, illetve barchetta kivitelben –, a 140 darab igencsak elenyészően hangzik.

Ez azzal is magyarázható, hogy egy-egy darabot sokszor egyedi megrendelés alapján készítettek el. Ugyanez elmondható arról a 760 LM-ről is, amit 2014-ben az akkori vevő úgy kért, hogy a végeredmény a típus Le Mans-ihletésű változatára hajazzon. Az alapot Zonda 7.3 S Roadster szolgáltatta, aminek átalakításához a Pagani 60 új alkatrészt tervezett, amit követően – a teljesítmény optimalizálása érdekében – még egy külön aerodinamikai vizsga is várt az autóra.

A képre kattintva galéria nyílik:

Tízéves sportkocsi 4,3 milliárdért? Simán! 1 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 2 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 3 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 5 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 6 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 7 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 9 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 10 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 11 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: 13 /13 Fotó: RM Sotheby's Fotó: RM Sotheby's Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A különleges, hétfokozatú szekvenciális váltóval szerelt Zondába a 7,3 literes V12-es motor került, ami – mint a neve is mutatja – 760 lóerőt ad le a hátsó tengelyre. Amióta kigördült a Pagani-gyár kapuin, mindössze 9604 kilométert mentek vele, ami ugyancsak értéknövelő fegyverténynek bizonyult az RM Sotheby’s múlt heti, Dubajban rendezett aukcióján.

Egyedisége a vételáron is meglátszik, ugyanis 11 086 250 dollárt fizettek érte, ami a mostani, combosnak nem éppen nevezhető árfolyam mellett nem kevesebb mint 4,36 milliárd forintnak felel meg – azaz egy Eurojackpot-főnyeremény lenne az egyetlen esélyünk arra, hogy hozzájussunk egy ilyenhez.