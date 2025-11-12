Amikor a villanyautók hétköznapi használhatóságáról esik szó, az első adat amire mindenki kíváncsi az akkumulátor kapacitása: minél több kWh az érték annál jobb. Ez a logika azonban túlontúl leegyszerűsítő, és ezt az Auto Bild adatai is megmutatták.

Ugyanis nem csupán az akkumulátor mérete dönti el, meddig jut el egy villanyautó – hanem az is, milyen hatékonyan bánik az energiával. Különösen a hosszú távú utazások során van még hova fejlődnie az elektromobilitásnak. Itt mutatkozik meg igazán, mely modellek pazarolják az áramot, és melyek gazdálkodnak vele ügyesen.

A hajtás hatékonysága, a légellenállás, a futómű, a gumik – több tényező együttes hatása alakítja ki, végül mennyit megy el egy töltéssel az adott konstrukció.

Az egyre nagyobb akkumulátorok beépítése nem megoldás, hiszen a tömeg növekedése felzabálja a plusz kilowattokat menet közben, a valódi fejlődés a jobb energiahatékonyságban rejlik: kevesebbet fogyasztani – és kisebb tömeget cipelni. Már a mai, 100 kWh feletti kapacitású akkupakkok is körülbelül 700 kilogrammot nyomnak, és ezen a téren nem lehet tovább terjeszkedni. Csak az energiasűrűségének növelése, és a hatékonyabb hajtásrendszerek alkalmazása a járható út.

A jelenlegi helyzet szemléltetésére az Auto Bild stábja összeállította azt a top 20-as listát, amely azokat a leghatékonyabb elektromos autókat tartalmazza, amelyek a – valós körülmények között végzett – állandó 130 km/h-s autópálya-tesztükön a legkevesebb energiát fogyasztották az akkumulátoraikból, mérettől függetlenül.

Alaposan próbára tették az autókat, legalább egy töltésnyi energiát kiautóztak a mérés során. Ez azt jelenti, hogy a 130-as tempót nem csak néhány száz méteren, hanem huzamosabb időn keresztül tartották, a szélviszonyok, a domborzati különbségek és egyéb befolyásoló tényezők ezalatt kiegyenlítődnek.

Az általuk közölt adatok a fedélzeti számítógép által kijelzett értékek. A jármű elektronikája általában nagyon pontos, többnyire csak csekély, plusz-mínusz öt százalékos eltérést mutat. A töltési veszteségek itt nem játszanak szerepet.

A leghatékonyabb modellek 130 km/h-s tempónál 18 kWh alatti fogyasztási értékeket érnek el. Összehasonlításképpen: a legszomjasabb villanyautók a 130-as tempónál 30 kWh felett fogyasztottak 100 kilométeren. Egy modell pedig megdöntötte a negatív rekordot, és még a 40 kWh-s határt is átlépte! Hogy melyik ez az autó, az a lista legvégén kiderül.

A meglepő bajnok és a szomjas szörnyeteg

Talán meglepő, hogy a Fiat 500 Electric büszkélkedhet a legalacsonyabb energiafogyasztással 130 km/h-nál. Azonban több részlet is az olasz versenyző mellett szól: A villanyautó viszonylag kis karosszériával rendelkezik. Aerodinamikai szempontból a 0,31-es CW-értékével (légellenállási együttható) biztosan nem egy mérnöki csoda. Ám a kis homlokfelülettel párosítva az apró villanyautó nyilvánvalóan könnyen megbirkózik a menetszéllel.

Ehhez jön még az alacsony, körülbelül 1,4 tonnás tömeg. Igen, a súly is közvetett szerepet játszik, mivel a kisebb terhelés viszonylag keskeny abroncsok használatát teszi lehetővé, és kevesebb energiát igényel a gyorsítások során.

Annak ellenére, hogy olcsó városi kisautóként pozicionálják, az 500 Electric hatékony technológiát vonultat fel az állandó mágneses szinkronmotorjával (PSM). A PSM motorok gazdaságosabbak, de drágábbak is, mint az aszinkron motorok (ASM), mivel értékes nyersanyagokat igényelnek a mágneseikhez, és a gyártásuk is bonyolultabb.

3 fotó

Azonban nem csak kisautók szerepelnek a top 20-as listán; olyan szabadidőautók, mint a Skoda Enyaq és a Tesla Model Y, valamint olyan nagy szedánok, mint a BMW i4 és a Genesis G80 is feltűnnek.

A nagy átlag is beszédes: több mint 100 különböző elektromos autó mérésén alapulva, szinte pontosan 24 kWh/100 km a németek által mért érték.

A lista legvégén – nem nagy meglepetésre – az EQ-technikával felvértezett Mercedes G 580 áll. Ez a sváb behemót (3,1 tonnás önsúly) tekintélyes 41,7 kWh/100 km-t fogyaszt 130-as tempónál. És bár az akkumulátora több mint háromszor akkora, mint a Fiaté, ilyen sebességnél alig bír néhány kilométerrel többet megtenni, mint a lista apró éllovasa.

Top 20 leghatékonyabb villanyautó 130 km/h-nál (Auto Bild teszt)