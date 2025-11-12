Egy 21 éves floridai nő a megengedett sebesség közel kétszeresével száguldott, hogy még elérje kedvenc gyorséttermét, mielőtt az bezár.

A helyi hatóságok beszámolója szerint Yazmin Erazo november 6-án, késő este repesztett a floridai US-19-es úton egy Kia Forte volánja mögött. Ekkor mérte be egy járőr 172 km/órás sebességgel, holott a megengedett mindössze 55 mph (kb. 88 km/h) volt azon a szakaszon. A fiatal nőt végül a Pinellas megyei rendőrség vette őrizetbe.

Amikor a rendőrök megkérdezték, miért sietett ennyire, Erazo elárulta:

még be akart ugrani egy Little Caesars pizzáért, mielőtt az éjfélkor bezár. Az elfogása időpontja 11:52 volt – vagyis mindössze nyolc perccel zárás előtt.

A hír villámgyorsan terjedni kezdett, és sokan megjegyezték, hogy egy átlagos Little Caesars pizza talán nem az a gasztronómiai élmény, amiért érdemes lenne kockára tenni a jogosítványát.

Erazo végül óvadék ellenében szabadon távozhatott és várhatja a tárgyalást – remélhetőleg tanult az esetből.

Eközben pedig a hazai 21-es főúton majdnem megdőlt a gyorshajtási rekord: