November 9-én délelőtt a 21-es főút 23-as kilométernél próbálta megdönteni egy autós a jelenleg aktuális gyorshajtási rekordot.

Az útszakaszon megengedett 110 km/h helyett 191 km/h sebességgel száguldott, amelyhez már egy Forma–1-es csapat is tapsolt volna, ellenben a nógrádi rendőrök kevésbé lelkesedtek.

A helyszín közelében történt pár héttel ezelőtt egy nagy ráfutásos baleset, amelyben szerepet játszott az egy irányba haladó járművek jelentős sebességkülönbsége is, ezért különösen indokolt volt az útszakasz rendőri ellenőrzése – olvasható a rendőrség közleményében.

Mennyi a rekord? Az aktuális, haza gyorshajtási rekordert április 8-án délelőtt a 21-es főúton mértek be: emberünk a megengedett 110 helyett 214 km/h-val száguldott. Az egyenruhások a gépjármű vezetőjét ellenőrizték, és a jogsértés miatt a helyszínen 312 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 8 közúti közlekedési előítéleti pontot szabtak ki.

Az egyenruhásai azonban nem hagyták, hogy a rekordkísérlet titokban és érdemtelenül maradjon. Kompromittáló és igen drága képfelvételt készítettek a száguldásról, ami miatt a gépkocsivezető 210 ezer forint pénzbírságra és egy marék közúti közlekedési előéleti pontra számíthat (6 pontra).

