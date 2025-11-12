A kezünkben lévő fejlett mobiloknak és az internetnek köszönhetően mára már bárkiből lehet tartalomgyártó, azonban sokak még továbbra sem tudják, mikor és hol van, illetve mikor és hol nincs helye az ilyen tevékenységeknek. Saját kárán tanulta meg ezt az a rendőr is, aki egy igazoltatást közvetített így a TikTok nézőinek.

Néhány nappal ezelőtt ismét megtanulta valaki, hogy nem lehet mindent felülíróan fontos a tartalomgyártás. Egy Jackie néven streamelő hölgy lényegében a teljes online karrierjét lehúzta így a WC-n, amikor néhány nappal ezelőtt a Kick nevű streamingfelületen élőzött, miközben vezetett. Na jó, a vezetést tegyük zárójelbe, mert sajnos a delikvens is így tett, mondjuk inkább azt, hogy mobilozott, miközben a sofőrülésben ült és haladt az autóval.

A dolgok hamar úgy alakultak, ahogy az ilyen esetek szoktak. Amikor hosszas mobilozás után végre felnézett készülékéből Jackie, már túl késő volt, és csak a csattanás volt hallható, melyet egy másik autóval való találkozás pillanatában lehetett hallani.

Ha eddig nem volt döbbenetes az egész, a szituációt még abszurdabbá tette, hogy az eset után Jackie még mosolygott is.

Az incidenst követően a Kick le is kapcsolta a 9700 követővel rendelkező fiókot, míg a nő saját Instagramját rejtette el a nyilvánosság elől, vélhetően azért, mert kapott egy-két keresetlen üzenetet a sokakat felháborító eset után. Egyedül X-en (korábban Twitter) maradt aktív, ahol elismerte súlyos hibát vétett, és hozzátette, hogy senkinek nem lett baja, de ez valóban rosszabbul is elsülhetett volna.