A képeken látható dög donorautója talán a világ első SUV-modellje volt, a GAZ-M72. De ezzel a durva átalakítással – szélesítés, háromajtósra kurtítás, emelt hasmagasság – akár “Coupé SUV”-nek is nevezhetnénk.

A fotók állítólag valahol Oroszországban készültek, ahol bizony akad bőven olyan terület, ahol van létjogosultsága az ilyen terepjáróknak.

A GAZ-M72 ma már ritka kincs, öröksége vitathatatlan: ez volt talán az egyik első kísérlet a személyautó és a terepjáró összeolvasztására, jóval azelőtt, hogy a kategória meghódította volna az utakat. A gyárilag terepesített változat az M20 kódnevet kapta.

Az összkerékhajtású M72 végsebessége 105 km/óra volt, és 100 kilométeren állítólag 16 liter üzemanyagot fogyasztott el jóízűen a 2,1 literes erőforrás. Három éven keresztül gyártották a modellt (1955-1958), ez idő alatt 4677 példány gurult ki a gorkiji üzemből (ma Nyizsnyij Novgorod).

Bár csupán néhány ezer darab készült belőle, a szovjet mérnökök merész ötlete máig inspiráló példája annak, hogy a funkcionalitás és a karakter milyen izgalmas elegyet alkothat.

