Kedden leomlott egy nemrég átadott híd egy része Kína délnyugati, Szecsuán tartományában, egy olyan országos főútvonalon, amely az ország belső területeit Tibettel köti össze – közölték a helyi hatóságok.
A helyi kormányzat tájékoztatása szerint a Maerkang városi rendőrség már hétfő délután lezárta a 758 méter hosszú Hongqi (Hongki) hidat a teljes forgalom elől, miután a közeli lejtőkön és utakon repedések jelentek meg, és a hegyoldalon elmozdulását észlelték.
A geológiai esemény során lezúduló föld- és kőzettömeg egyszerűen elsodorta a híd felvezető szakaszát és az alatta lévő úttestet, ami a szerkezet ezen részének teljes megsemmisüléséhez vezetett. A közösségi médiában terjedő videókon hatalmas porfelhő kíséretében látható, ahogy a híd egyik vége a mélybe zuhan.
