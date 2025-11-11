A történelemben több olyan, mai szemmel logikai bukfenccel találkozhatunk a különböző találmányokat illetően, mely mai szemmel egészen furcsa. Talán az egyik leghíresebb ilyen a konzerv és a konzervnyitó esete: a bádogdobozos ételek például már 1810-ben megjelentek, de az első dedikált nyitóeszközök 45-60 évvel később jelentek csak meg.

Hasonló a helyzet az autózásban is. 1886-ban megszületett a Benz Patent-Motorwagen, azonban az üzemanyagellátásról gondoskodó töltőállomások megszületésére még évtizedeket kellett várni. Az első ilyen hely 1905-ben nyílt az Egyesült Államokban, a Missouri állambeli St. Louis városában. Ez a benzinkút azonban nem olyan volt, mint ahová napjainkban járunk: egy szimpla épületet kell elképzelni, ahol a dolgozók egy hosszú csővel álltak az érkező járművekhez. A cső másik végén egy tanker volt, ez volt az üzemanyagforrás.

A mai értelemben vett első modern benzinkút, az ún. drive-in töltőállomások ősatyjának megnyitására nem kellett túl sokat várni. 1913-ban szintén az USA-ban, a Pennsylvania állambeli Pittsburghben nyitotta meg a Gulf Refining Company az első ilyen létesítményt.

Ami a magyarországi helyzetet illeti, nálunk még többet kellett várni a benzinkutakra. Az első helyszíneket a Fővárosi Autóüzem Rt. nyitotta 1924-ben: egyet a Baross téren, egyet a Szabadság téren. Mondhatjuk, hogy nagy igény nem lehetett korábban a töltőállomásokra, de ez nem teljesen igaz, hisz a KSH adatai szerint 1923-ban már 3078 személyautó, 721 teherautó és 650 motorkerékpár járta a magyar utakat, az összesített járműszám pedig 1920 óta majdnem megháromszorozódott.

De mi volt előtte? Nos, kb. mindenki megoldotta magának, otthon a tankolást, ahogy tudta. Ez leginkább abban merült ki, hogy az emberek felkerestek egy patikát, ahol megvették az üzemanyagot, azt hazavitték, és kannából, tölcsér segítségével töltötték azt az autóba. Nem volt a legkényelmesebb, de aki autózni akart, annak meg kellett hozni ezt az áldozatot.

A folyamatot kis túlzásokkal, de egészen jól bemutatta pár éve a Mercedes-Benz, amikor épp a fentebb említett első autó egyik fontos útjáról, Bertha Benz Mannheimből Pforzheimbe vezető utazásáról emlékeztek meg egy kisfilmben: