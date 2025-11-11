Átok ül Colorado államában (USA) az egyik aurorai utcán: az egyik ott élő család úgy döntött, hogy betonfalat emel az otthona köré, miután egy év alatt három autó is a házuknak ütközött – számolt be a történtekről a CBS News.

Először egy lopott autó csapódott a garázsába, a második eset után pedig már aludni sem tudott. Ezért a tulajdonos úgy döntött, hogy 30 ezer dollárért, vagyis csaknem 10 millió forintért betonból építtet kerítést. A beruházás abból a szempontból máris kifizetődött, hogy szeptember végén egy harmadik autót már a fal állított meg.

Abban az utcában több házat is érintett már hasonló baleset. Egy másik család is „védelmi okokból” kerítést emelt, mert attól féltek, hogy egy autó ront be a hálószobájukba, miközben alszanak. A szomszédok szerint a száguldozás miatt váltak rendszeressé a balesetek – szerintük a több fekvőrendőr és a gyakoribb járőrözés megoldást jelentene a problémára.

Már a városvezetés is tud a kialakult helyzetről, és részletes vizsgálatot ígértek. Ugyanakkor hozzátették, hogy a fekvőrendőr – vagy más forgalomcsillapító akadály – azért nem járható út, mert az a mentőket és a tűzoltókat is hátráltatná.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, korántsem ez az egyetlen ház – nemhogy a világon, de még Amerikában sem –, ami mágnesként vonzza a balesetező autókat: