Csodaszámba menő történetről számolt be egy veteránautókkal foglalkozó magyar cég a minap. Nyergesújfalun egy olyan 1200-as Ladára bukkantak egy melléképületben, mely 50 éve első gazdájánál van, viszont 28 éve nem mozdult. A Zsiguli ritka, primulasárga színe alig látszik az ujjnyi vastag portól, de ezzel együtt igyekeztek vigyázni az autóra, melyet 1975. októberében vettek a csepeli Merkurnál 82 ezer forintért – írja az Oldtimer Automobil Kft.

A Lada élete során falusi ingázós kocsi volt, az egyhuzamban beletett legnagyobb távolságot a családi ház és a szőlő közötti 5 km jelentette. 1978-ban került rá egy vonóhorog. Ezen túl csak olyan módosításokat hajtottak az autón végre, ami a KRESZ miatt volt szükséges, pl. biztonsági övek kerültek bele, mert eredetileg az sem volt benne.

Az autó jó állapotban maradt a 28 éves téli álom alatt is, ami pedig még nagyobb dolog, hogy az összes javítási számlát és szervizkönyvet megtartották a tulajdonosok.

Nézd meg az autót galériánkban, kattints a képre!

26 fotó

A fenti képeken látható 1975-ös példány a VAZ–2101, azaz a Lada 1200 gyártásának első feléből származik. A modell 1970 és 1982 között készült négyajtós szedán kivitelben, 1,2 literes, négyhengeres motorja a hivatalos adatok szerint 62 lóerőre és 89 Nm-re volt képes fénykorában. Az 1200-es végsebessége 142 km/óra volt, álló helyzetből pedig 21 másodperc után érte el a 100 km/órát.

A hazai oldtimer-mentő cég már nem először bukkant Ladára a magyar garázsok mélyén: