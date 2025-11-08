Megpróbált nyúlcipőt húzni annak az Audinak a sofőrje, akit a rendőrök október 20-án délután akartak megállítani Pécs belvárosában. Azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a záróvonalat átlépve kezdett a lámpánál várakozó kocsisor előzésbe, majd további szabálytalanságok elkövetésével folytatta a menekülését – írta a Police.hu.

Azt hitte, hogy egy közeli utcában leparkolva lerázhatja a rendőröket, de tévedett, így nem jutott messzire.

Kiszállt az autójából, majd amikor újra meglátta a rendőröket, futva próbálta elmenekülni. Nem járt sok sikerrel, mert két sarokkal odébb leteperték, majd megbilincselték az ámokfutót. A 28 éves velényi férfi nadrágzsebéből alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő, azonban kiderült, hogy más oka is volt a szökésre.

Az autó átvizsgálásakor ugyanis egy szamurájkard került elő a csomagtartóból.

Az érvényes jogosítvánnyal sem rendelkező férfival szemben pár héttel korábban már intézkedtek kábítószer-birtoklás miatt. A mostani eset után előállították, kihallgatták, majd – az összes körülmény figyelembevételével – őrizetbe vették, egyúttal kezdeményezték a letartóztatását.

Az üldözésről készült videó itt nézhető meg:

A Pécsi Rendőrkapitányság kábítószer-birtoklás miatt nyomoz ellene, míg a közlekedési és más jogsértéseket külön eljárás keretében fogják vizsgálni az illetékes hatóságok.

Rendhagyó autós üldözésekből sem ez volt az első az elmúlt hetekben: