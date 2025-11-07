Orbán Viktor november 7-i washingtoni látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnökkel találkozik, hogy megvitassanak különböző kérdéseket. A magyarországi delegáció november 6-án landolt az USA fővárosának repterén, ahonnan számos SUV-ból álló konvoj várta őket, hogy elszállítsák a repülőnyi csapatot.

A fotók alapján a flotta főként Chevrolet Suburban modellekből áll. Ilyen látható a fenti képen is, amelynek az ajtaját egy testőr tartja, és amelyből vélhetően a magyar miniszterelnök szállt ki.

Chevrolet Suburban: az amerikai hatalom négykerekű szimbóluma

Kevés autó testesíti meg annyira az amerikai nagyságot, mint a Chevrolet Suburban. A közel kilenc évtizede gyártott modell nemcsak az egyik legrégebb óta folyamatosan gyártott típus a világon, hanem az Egyesült Államok egyik legikonikusabb járműve is – különösen akkor, ha fekete színben, sötétített üvegekkel és konvojban érkezik.

A Suburban első változata 1935-ben gördült le a gyártósorról, és azóta is hűen követi a „nagy, kényelmes és erős” amerikai receptet. Ma már a General Motors full-size SUV kínálatának zászlóshajója, testvérmodellje a Cadillac Escalade és a GMC Yukon XL. A legújabb generáció hatalmas méreteivel (hossza: 5,7 m, tengelytávja: 3,4 m, szélessége: 2,06 m, magasság: 1,95 m), V8-as motorjaival és modern fedélzeti rendszereivel inkább luxuslimuzin, mint terepjáró – de eközben megmaradt robusztus karaktere.

6 fotó

Nem véletlen, hogy a Suburban az amerikai kormányzati szervek kedvenc járműve. Az FBI, a Titkosszoláglat és számos állami ügynökség flottájában is megtalálható, főként páncélozott kivitelben. Vélhetően ilyen változatok szállította a magyar delegációt is. Nem csoda, hogy az amerikai köznyelvben a „fekete Suburban” mára a hatalom, a titokzatosság és az állami befolyás egyik jelképe.

Bár a civil változatok főként a nagycsaládosokat és a luxus SUV-ra vágyókat célozzák, a Suburban mindig megőrizte azt a komoly, tekintélyt parancsoló kisugárzást, ami miatt a kormányzati flottákban és a filmvásznon egyaránt örök kedvenc maradt.

