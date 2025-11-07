A német A6-os autópálya Amberg közelében új mérföldkőhöz érkezett: a cél, hogy az elektromos járművek a jövőben ne csak álló helyzetben, hanem menet közben is tölthessék az akkumulátorukat – írja az ADAC.

A technológia kulcsa az útburkolat alatt, mintegy 12 centiméter mélyen elhelyezett réztekercsek hálózata, amelyek indukció segítségével, vezeték nélkül továbbítják az energiát a járművek felé. Minden egyes szakasz akár 25 kilowatt teljesítmény leadására képes. Ehhez azonban a járműveknek speciális vevőegységgel kell rendelkezniük.

Egy kilométeres tesztszakasz

Jelenleg a Sulzbach-Rosenberg és Amberg-West közötti, egy kilométer hosszú útszakaszon zajlanak a tesztek. A projektet a Friedrich-Alexander Egyetem (Erlangen–Nürnberg) vezeti, és a német Gazdasági Minisztérium támogatja. A technológiát az Electreon Deutschland fejlesztette ki, amely az induktív töltés egyik nemzetközi úttörője.

Jelenleg kizárólag engedéllyel rendelkező, a szükséges berendezéssel ellátott járművek használhatják a szakaszt, hogy valós körülmények között vizsgálják a rendszer hatékonyságát és megbízhatóságát.

Ez lehet a jövő útja

Ha a tesztek sikeresnek bizonyulnak, az induktív töltéses technológia idővel kiterjeszthető lehet más autópályákra, főutakra, sőt akár városi utakra is. Ennek előnyei kézzelfoghatók: kevesebb megállásra lenne szükség a töltéshez, csökkenne az utazási idő, az elektromos autóknak pedig kisebb akkumulátor is elegendő lenne. Ez költségcsökkentést, súlycsökkenést és kevesebb nyersanyag-felhasználást eredményezne.

A fejlesztés egyelőre kísérleti fázisban van, de a szakértők szerint a jövő közlekedése így válhat valóban folyamatosan elektromossá – szó szerint, menet közben.

