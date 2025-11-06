Nem számít, hogy egy autó régi vagy új, mindegyiknek be tud párásodni a szélvédője. Még a legjobban szigetelő modern modellek belsejébe is bejut annyi víz, mely hamar ki tud csapódni a külső és a belső hőmérséklet különbsége miatt az üvegfelületeken. A víz hordozói pedig mi magunk vagyunk, hiszen lélegzünk, de a cipőn, a ruhán is behordhatjuk a párologni valót.

De mit csináljunk, ha elkezd homályosodni a külvilág? Fújassunk a légkondival hideg levegőt, hogy kiegyenlítsük a hőmérsékletkülönbséget? Fújassunk meleg levegőt, hogy elpárologjon a víz? Töröljük le az ablakot? Kissé hihetetlen, de ebben a témában nincs egyetértés autós és autós között. Ez mondjuk nem is csoda, hiszen az igazi megoldás az,

ha egyszerre kap hideget és meleget is a szélvédő.

Ez az AA, az egyik brit autóklub tanácsa is – gondolhatjuk, hogy ők tudják, mit beszélnek, hisz a szigetországban majdhogynem egész éves problémát jelent a párásodás. Szakértőjük szerint akkor mehetünk biztosra, ha az első szélvédőre meleg levegőt fújatunk, a hátsó ablakfűtést bekapcsoljuk, és résnyire lehúzzuk az ablakot, hogy közben kintről is jöjjön be némi hűs levegő. Fontos a légkondi bekapcsolása is, ugyanis ez szárítja a levegőt.

Lehet még ezen kívül is tenni a párásodás megelőzéséért. Használhatunk például páramentesítő vegyszereket, mely meggátolja a víz lecsapódását az anyaggal kezelt felületen, jelen esetben a szélvédőn. Érdemes ellenőrizni azt is, hogy nem ázik/ázott-e be az autó, illetve milyen állapotban van a pollenszűrő – ezek is lehetnek a párásodás forrásai.

Korábban a Vezess letesztelte, milyen trükkökkel lehet hatékonyan, illetve kevésbé hatékonyan kiszárítani egy nedves autót: