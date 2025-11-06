Kereken harminc éve történt a hazai közlekedés történetének egyik legfurcsább balesete, aminek minden eleme szürreális, és ha nem lennének helyszínen készült fotók, és korabeli, hiteles újságcikkek, akkor talán el se hinnénk az esetet: egy MiG-21-es vadászgép nyársalt fel egy Peugeot 205-öst, pont a vezető oldalán, ránézésre halálcsapdává alakítva a francia városi kisautót. Ennek ellenére az autó vezetője futva próbált menekülni a helyszínről.

Az Arcanum Újságok adattárában szerencsére könnyen rá lehetett bukkanni az eset pontos leírására, amit ilyen részleteiben máshol nem ismerhetünk meg.

A keceli gyáriparos, Pintér József haditechnikai parkjába szállították Kecskemétről, a Magyar Honvédség Központi Repülőgép-javító Üzeméből a MiG– 21-est Kecelre. A Népszava cikkéből kiderül, miért szállították közúton a MiG 21-est, és hogyan kapcsolt pánikszerű menekülő üzemmódba a Peugeot 205 sofőrje.

“Pintér József,a keceli Pintér Művek tulajdonosa azért vette meg az üzemképtelen repülőgépet, hogy a keceli óvodásoknak örömet és egy újabb játékszert szerezzen. Személyesen ment Kecskemétre, hogy jelen legyen a vadászgép elszállításánál a Magyar Honvédség Központi Repülőgépjavító Üzeméből. Minden gondosan meg volt szervezve.

Este 10 órakor lezárták a forgalmat a reptér előtt. Elindult a konvoj, a kereszteződéseknél időben leállították a forgalmat, majd a menet elhaladása után pedig ismét elengedték. A 44-es úton haladtak Jakabszállás felé. Az összes jármű vészvillogót használt.

Elöl egy Mercedesben Pintér József, majd két rendőrautó között egy katonai teherautó által vontatott MiG 21-es vadászgép. 23 órakor még alig voltak négy kilométerre a várostól, hiszen 20 kilométeres óránkénti sebességgel haladtak.

Mindenki meg volt róla győződve, hogy nem lehet gond. Ekkor közeledett Jakabszállás felől a 36 éves Golovics Istvánáltal vezetett Peugeot. A sofőr éppen egy vadászvacsoráról tartott hazafelé, meglehetősen pityókásan. A rendőri vészvillogót meglátva pánikba esett.

Úgy döntött, hogy nem áll meg, hiszen az ittas vezetésért aligha kap dicséretet. Ügyesen elkerülte a rendőrautót, amely rádión azonnal jelzett a konvojnak. A Peugeot elérte az út szélére lehúzódott menetet, minden autót kicselezett, s egyszer csak azt hitte, hogy álmodik – szemben találta magát a nyár úton a vadászrepülővel.” – Népszava, 1995. március (123. évfolyam, 51–76. sz.)

A Petőfi Népe magát az ütközést írta le szemléletesen, valamint az azt követő közvetlen eseményeket:

“A 205-ös Peugeot második világháborús kamikázeként csapódik a szárny alatti póttartályba. A rakéta alakú, 45-50 centiméter átmérőjű, négy méter hosszú tartály valósággal felfűzi a kocsifülkét. Tűhegyes eleje kitöri az első szélvédőt, éppen a vezető fejtámaszának közepét fúrja át, és „kinéz” a hátsó szélvédő helyén. A Peugeot megemelkedik, majd a földre „visszaszáll”, a MiG megrázkódik, azután dermedt csend lesz az országúton.

Nincs ember, aki túlélte ezt az ütközést. Senki sem hisz a szemének, nyikorogva nyílik a személyautón az ajtó, kimászik Golovicsés futni kezd. Megfogják, a földre nyomják, mindenki ideges. Az autósnak semmi baja nincs. A bal arcán hámhorzsolás, a kabátja szakadt, de él. Ha induláskor bekapcsolja az automata biztonsági övét, nem tud elhajolni a „rakéta” elől. Nem használta és most ez mentette meg az életét. Az ütközéskor egyszerűen jobbra dőlt.

Mentők viszik kórházi megfigyelésre. Odabent vért vesznek tőle kétszer, és a rendőrök még az éjjel a jogosítványát elvették. Reggel már otthon van, és nem tagadja a család előtt sem – ivott. Hogy mibe kerül majd mindez, később dől el. A helyszínelés után újrarendezik a konvojt. Újabb incidens nem történt. Szombaton kora hajnalban megérkezett a Pintér Művekbe a csaknem sértetlen gép.” – Petőfi Népe, 1995. március (50. évfolyam, 51-76. szám)

A MiG aztán további baj nélkül eljutott Kecelre, a Pintér Művek telephelyére, ahol a mai napig megtekinthető.