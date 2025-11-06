A mögöttünk álló hétvégén pezsgett az autós élet a texasi Dallas-Fort Worthben, hiszen több mint 1200 autót kínáltak eladásra a Mecum aukciósház árverésén. A modellek legtöbbje különleges darab volt, nem a tucatautók börzéje volt ez.

Az ilyen alkalmak során nem feltétlenül talál gazdára minden autó, ez benne van a pakliban. Voltak azonban olyan modellek, melyeknek lett volna esélye tulajdonoscserére, azonban ez nem jött össze, mert

összetörték őket a kiállítás helyszínén.

Helyszíni beszámolók szerint egy, az aukciósháznak dolgozó sofőr lába megcsúszhatott egy restomod 1958-as Willys gázpedálján. A pick-up gyorsulni kezdett, egészen addig, amíg bele nem hajtott az útjába kerülő Chevrolet Corvette C2 oldalába. A baleset nagy lehetett, tekintve, hogy egy 1977-es Pontiac Firebird Trans Am és egy 2019-es, hetedik generációs Corvette is megsérült, emellett pedig három embert kórházba kellett szállítani.

Ami az esetet még inkább fájdalmassá teszi, az az, hogy a két Corvette és a Pontiac ekkor már elkeltek, bár arról nincs info, hogy pontosan mennyiért.