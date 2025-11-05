Több itthoni bevásárlóközpontnál is találkozhatunk olyan bejáratkialakítással, ahol a mélygarázsból közvetlenül be lehet jutni a plázába. Sok helyen azonban megoldották azt is, hogy ezt a területet valamilyen módon elkerítették, így az autósok nem tudnak az üzletközpont bejáratához közel menni.

A jövőben vélhetően a paraguayi San Lorenzo városában lévő Shopping Fuente de Salemma is megfontolja, hogy telepítsen valamiféle korlátot vagy betontömböket, hogy elkerüljék azt, ami október 28-án megtörtént velük. A keddi napon ugyanis az egyik parkolóból közvetlenül a mozgólépcsőkre hajtott egy autó, benne két idős nővel, egy 68 éves sofőrrel és 71 éves utasával.

A jármű áttört mindent, ami az útjában volt, és oldalára dőlve állt meg az egyik mozgólépcsőn. Látva az alábbi felvételeken a parkoló autók számát, valamint a baleset helyszínére sereglőket, kétségtelen, hogy mindez nyitvatartási időben történt. Ennek fényében csoda, hogy komoly sérülés nem történt.

▶️| BRUTAL ACCIDENTE



🚗💥 Dos mujeres protagonizaron un accidente dentro del Shopping Fuente de Salemma en San Lorenzo, tras perder el control de su vehículo e impactar contra la puerta de vidrio del centro comercial



ℹ️ El auto ingresó al predio y terminó incrustado entre las… pic.twitter.com/PnraOQtSMS — KontenidosPY (@KontenidosPY) October 28, 2025

Itthon a plázákban hasonló esetek nem történnek, de a parkolókban azért időnként látni érdekességeket ‒ például illegális autótöltést: