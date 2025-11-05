Meglepő fordulattal végződő, mentésről szóló, rövid videó került fel az internetre. Jól látható, ahogy egy búvár a merüléshez készül, majd komoly kapacitású mentőjármű is feltűnik. A feladat nem egyszerű, a csúszós sárban a vontató is nehezen jut el a megfelelő helyre. Végül sikerül horogra akasztani a “zsákmányt”, amiről kiderül, hogy nem egy elterjedt darab.

Egy Tesla Cybertruck lóg a kötél végén, amiből elvileg nem is futhatna egyetlen darab sem a szankciók miatt az orosz utakon.

A „Nomerogram” (egy orosz rendszám-adatbázis) adatai szerint az autót 2024-ben gyártották, és a rákövetkező évben (azaz idén) regisztrálták Oroszországban. Tulajdonosa egy jogi személy (cég).

Hogy került oda?

Az is meglepő, hogy víz alá került a Tesla, de nem kevésbé érdekes, hogy egyáltalán orosz rendszámot szereltek rá. A Tesla hivatalosan egyetlen autót sem ad el Oroszországban, a Cybertruckot pedig pláne nem.

Akkor mégis hogy kerül rá rendszám? A válasz egy varázsszó, amit az orosz kormány tett legálissá a szankciók után: párhuzamos import. Mivel a Tesla (és más nyugati gyártók) kivonultak, az orosz kormány 2022-ben engedélyezte az úgynevezett párhuzamos importot. Ez azt jelenti, hogy a termékeket a márkatulajdonos (vagyis a Tesla) hivatalos engedélye nélkül is be lehet vinni az országba.

A folyamat egy köztes vevőt beiktatva zajlik. Egy cég megvásárolja az autót az adott harmadik országban. Ez jellemzően az USA, Dubai, vagy valamilyen határos ország: Kazahsztán vagy Örményország. A hírek szerint komplett láncolatok épültek ki erre: az autót megveszik Amerikában, elviszik Kazahsztánba, ahol egy helyi nevére íratják, majd onnan “exportálják tovább” Oroszországba.

Aki ezek után ki tudja fizetni az egyedi forgalomba helyezési eljárást, annak lehet helyi rendszámos Tesla Cybertruck-je. Ezzel ugyan a szankciókat meg lehet kerülni, de kétéltű nem lesz Elon Musk csodagépéből.

Elon azt ígérte, hogy tud majd úszni a vízben

Persze lehet, hogy a tulaj csak olvasott egy régi hírt, és tesztelni akarta a gépet. 2022-ben ugyanis még azt ígérte Elon Musk, hogy a Cybertruck tud majd a vízben is közlekedni. Több, közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt állította, hogy a Cybertruck eléggé vízhatlan lesz ahhoz, hogy rövid ideig hajóként funkcionáljon és át tudjon kelni folyókon, tavakon és akár még tengereken is, ha nem túl nagyok a hullámok.