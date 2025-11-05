Azt gondolhatnánk, hogy a tankolás egy egyszerű művelet: tanksapka nyit, pisztoly leakaszt, tölt, kattan, pisztoly vissza, tanksapka zár, fizetés és viszlát. Egy ilyen veszélyes üzem azonban mégsem egyszerű: ahol ennyi rendkívül gyúlékony anyagot kezelhet lényegében bárki, ott azért kifejezetten érdemes betartani a különféle előírásokat. Ezek az előírások ráadásul eltérőek lehetnek attól függően, a világ mely pontján tankolunk.

A minap egy amerikai TikTok-videó vált felkapottá, mely egy ottani furcsa tankolási előírásról szól. A felvétel tanúsága szerint még a helyiek sem voltak feltétlenül tisztában azzal, hogy üzemanyagtöltés előtt

meg kell érinteni az autó valamelyik, a tanksapkától távol eső fém alkatrészét.

Minderre azért van szükség, hogy a tankolást végző megszabaduljon a testén felhalmozódó elektromos töltéstől. Ezt statikus elektromosságnak nevezik, és könnyen “elektromossá” válhat bárki egy autóban: elég, ha a ruha kicsit összedörzsölődik az üléssel, és máris fel vagyunk töltve.

Ennek a töltésnek a leadására hívják fel az amerikai benzinkutakon a figyelmet, és ez könnyen meg is tehető egy fémfelület megérintésével. Az érintést akár apró elektromos kisülés is követheti, minimális szikrával és csípéssel. A szikra szó láttán máris gondolhatjuk, miért nem előnyös feltöltve maradni benzinkúton: a rosszkor történő kisülés berobbanthatja a benzingőzt, ahogy arra már láttunk nem egy és nem kettő példát.

Erre miért nem figyelmeztetnek a magyar benzinkutak?

A statikus elektromosság nem csak Amerikában létező fizikai jelenség. Épp ezért merülhet fel a kérdés, hogy Magyarországon miért nincs ehhez kapcsolódóan figyelmeztetés? Jól olvasható – azaz nem olvasható – az egyik hazai töltőállomás biztonsági szabályzatában is, hogy semmiféle előírás nem vonatkozik erre.

De miért? Nos, a fenti szövegben erre is megtalálható a válasz. Mint olvasható, a kútoszlop II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszerrel van felszerelve. Ez azt jelenti, hogy kis túlzással bárhogy szikrázhatunk, minket az a veszély nem fenyeget, mint az amerikaiakat, ahol nincs a kutakon benzingőz-visszanyerő.

És hogy mi is az a benzingőz-visszanyerő? A Vezess korábban bemutatta a rendszer teljes működését:

Ha mindez nem lenne elég, a legtöbb modern autóban még egy aktívszén-szűrő is van, melyet épp a gőzök megkötésére tesznek az üzemanyagtankokhoz.