Milliók tankolnak naponta, gyakorlatilag rutinszerű tevékenység ez minden autósnak, automatikus, izommemóriából végzett feladat. Persze a fennálló rizikót nem szabad figyelmen kívül hagyni, a benzin erősen gyúlékony anyag, főleg a tankolás közben keletkező kipárolgás okozhat problémát. Ezért tiltják szigorúan a nyílt láng használatát, sőt még a telefonálást is a tankolás során.

Utóbbiról megoszlanak a vélemények, mennyire veszélyes, a nyílt lángot, cigarettát viszont nem kell magyarázni. Azok az autósok, akik a tűzzel játszottak tankolás közben, általában megégették magukat. Azonban van még egy igen ritkán előforduló, mégis valós kockázat, amit sokan figyelmen kívül hagynak. Ez a sztatikus elektromosság.

Ezzel nap mint nap találkozhatunk, a sztatikus elektromosság következményével, amikor például fémtárgyat megérintve a kisülés hatásaként kisebb-nagyobb csípést érzékelünk. A legjellemzőbb oka ennek a folyamatnak az anyagok súrlódása, szétválasztása, aminek következtében elektrosztatikus töltés keletkezhet.

Apró, ritka szikra, mennyi rá az esély, hogy pont ott, pont akkor keletkezzen, ahol elég benzingőz van a levegőben? Nos, az esély kicsi, de van videón rögzített több ilyen eset is, amikor megtörtént:

Ez egy kínai autóssal történt meg, de szerencsére nem lett katasztrófális baleset a vége. 2016-ban hasonló eset történt Izraelben. Akkor tankolás közben kigyulladt az autóba pumpált üzemanyag egy helyi benzinkúton, az esetről a 24.hu számolt be: „A nő könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. A lángok megfékezésére öt tűzoltócsapatot vezényeltek ki a benzinkúthoz, amiben csak kisebb kár keletkezett – írta a The Times of Israel. A tűzoltóság vizsgálata szerint a tüzet a statikus elektromosság okozta, ami akkor gyújtotta be a benzingőzt, amikor az autójából kiszálló nő hozzáért a töltőpisztolyhoz.”

A kockázatot komolyan veszik az autógyártók is, 2001-ben a Mini komoly visszahívást rendelt el a sztatikus elektromosság okozta kockázat miatt, amit a nem jól tervezett üzemanyag-betöltő nyílás okozhatott. A korabeli gyári közlemény szerint az üzemanyagtartály nyakánál megjelenő sztatikus elektromosság a benzinkút töltőcsövét behelyezve kisülhet, ami meggyújthatja a tartályban levő benzingőzt. Az autó, amelyet addig csak Nagy-Britanniában forgalmaztak, összesen 500 példányban kelt el, amikor megtörtént a visszahívás.

Bár a kockázat tényleg alacsony, de azért nem árt egyetlen mozdulattal elhárítani a minimális rizikót. Bár ez hazánkban nem szokás, ne szálljunk vissza a kocsiba a tankolás során, mert ilyenkor könnyen feltöltődhetünk sztatikus elektromossággal. Ha ez mégis megtörténik, kiszállva elég az autó fémfelületét vagy egyéb fémtárgyat megérinteni a tankolás megkezdése előtt, hogy már ekkor történjen meg a kisülés.