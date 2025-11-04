A kilincsnél és a tükörnél lespanizott autó látványa annyira meglepő, hogy a fotó villámgyorsan elkezdett terjedni a neten. Még az is látja, hogy itt valami nem stimmel, aki sem a járművekhez, sem a logisztikához nem ért.

Sokkal biztonságosabb lett volna, ha a felnik küllőin vezeti át rögzítőszalagokat és behúzza a kéziféket.

Tökéletes ellenpélda, a “hogyan ne szállíts autót” kérdésre 1

De találtunk egy ennél durvábbat: itt már nyilvánvaló, hogy a járművek tulajdonosa nem fog ürülni, amikor befut a kamion a telehelyre.

Tökéletes ellenpélda, a “hogyan ne szállíts autót” kérdésre 2

De ha ez nem lett volna elég, van néhány hasonló különleges szállító a tarsolyunkban.

Nézd meg a galériát:

 Végül egy magyar példa, amit kár lenne kihagyni:

Tökéletes ellenpélda, a “hogyan ne szállíts autót” kérdésre 8
Budakalászról indult a magyar valóság esszenciája, a rendszámtábla is zseniális
A kérdés ebben az esetben nem az, hogy vajon mit szállít ez…
Tökéletes ellenpélda, a “hogyan ne szállíts autót” kérdésre 9
