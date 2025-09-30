Szegény Ford Focus kombi szebb napokat is látott már. A tetejére egy kerti trambulint fordítottak, azt pedig telerakták mindennel, ami megtalálható egy kertes ház udvarán. Fűnyírók, napozóágyak, különböző székek és még ki tudja, mit rejt a csomagtartó. És sajnos nagyon úgy fest, hogy maga az autó sem igen fog már hazajönni a vastelepről.

Nem kérdés, hogy a szállítás fekete öves nagymesterét láthatjuk.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy ilyen rendszámmal nem is vehetne részt a forgalomban a jármű.

A KRESZ-ben világosan le van írva, hogy a rendszámtáblát a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. És arról se feledkezzünk meg, hogy járművünkre idegen, módosított vagy hamis rendszámot felhelyezni bűncselekmény, szóval jobb, ha ezt mindenki elkerüli.

De a magyar közlekedési szabályok a szállításra is kitérnek: a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell arról, hogy a rakomány a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza, a jármű ajtajainak lezárását ne gátolja és egyenletesen legyen elosztva, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa. És persze úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzon, le ne essen, ki ne ömöljön, le ne szóródjon.

A Vezess korábbi cikkét is érdemes megnézni, mert láttunk már hasonlót, az ország másik szegletéből: