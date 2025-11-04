Az incidens pénteken (október 31-én) történt a 292-es számú út Głogów melletti szakaszán Lengyelországban, egy temető közelében.

Ahogy a STOP CHAM csatorna közösségi oldalán megosztott videó feltöltője beszámolt, a BMW sofőrje meg akarta előzni az előtte haladó teherautót. A felvételen látszik, ahogy a BMW megközelíti a kamiont, majd áttér a szemközti sávba. Mielőtt azonban „vissza tudott volna bújni”, már látjuk is a sárga autó orrát.

Ez volt a szemből érkező Seat, amely csodával határos módon elkerülte a BMW-vel való ütközést. Az autó megcsúszott, több tíz métert tett meg keresztben, és csak centiken múlt, hogy nem borult fel.

A felvétel alapján az is sejthető, hogy a Seat sem közlekedett éppen lassú tempóban, elég hamar bukkan fel a horizonton, és a keresztbe csúszás hossza is ezt támasztja alá. A sofőrje végül sikeresen és sérüléstől mentesen megállt, de a felvételen látszik, hogy nem várt arra, hogy lehiggadjon. Azonnal a BMW után eredt. A többi autó láthatóan félreállt az útból, hogy utat engedjen neki.

A felvétel kommentlavinát indított el a neten. Az internetezők azonban egyetértenek abban, hogy ki hibázott. Sokan kiemelik a többi sofőr viselkedését, akik szemtanúi voltak az esetnek. Úgy vélik, példát mutattak szolidaritásból, amikor utat nyitottak az üldözőnek.

Azt sajnos nem tudjuk, hogy mi történt az esetet követően, de remélhetőleg mindenki épségben hazaért.