“Itt az év azon időszaka, amikor búcsút inthetünk a gyorshajtási bírságoknak”

– ezzel a felütéssel kezdi videóját egy Diaore nevű nő TikTokon. A brit felhasználó felvétele már a legelső pillanatban megalapozza sokak kíváncsiságát, ami nem csoda, hiszen a legtöbb közlekedő egyfajta nemezise a traffipax, még akkor is, ha a legritkábban kapható gyorshajtáson.

A felvételen aztán hamar jön is a „zseniális” traffipaxblokkoló egy falevél képében, mely kétoldalú ragasztóval tapad fel a rendszám valamelyik karakterére. Az azonosító így fizikailag olvashatatlan lesz, és biztosan megnehezíti gyorshajtás esetén a büntetés célba juttatását.

A videó hamar nagy népszerűségre tett szert, de sokaknak nem ment át, hogy viccről van szó. Záporoztak az üzenetek, melyek a megoldás illegalitására hívták fel a figyelmet, vagy épp arról szónokoltak, hogy fel kéne nőni, és szimplán kerülni a gyorshajtást.

Ezek az emberek egyébként megtalálhatták volna azt a vezetőt az Egyesült Királyságban, aki tavaly ősszel ezt a valóságban is eljátszotta: falevelet ragasztott rendszámára és így próbálta a gyorshajtást kerülni.

Ennél eggyel még tovább ment, aki nem is igazi falevelet használt hasonló célokra, hanem egy falevél alakú mágnest, melytől aztán menet közben is meg tudott szabadulni egy gombnyomással:

Szó, mi szó, a falevelekkel nem érdemes trükközni itthon sem. Egyrészt nagyon megütheti a bokáját, aki rendszámeltakarásra használja, hiszen a magyar KRESZ leírja, hogy a rendszámtáblákat a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos. Másrészt a falevelek sokkal inkább biztonsági kockázatot jelentenek az autósokra ‒ hogy egész pontosan mekkorát, arról itt lehet olvasni!