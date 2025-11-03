Noha az időjárás néha még nem olyan, már bőven ősz van, melyet jól jeleznek a sárgásbarna lombú fák, vagy éppen a lombtalanok, melyek levelei már a földön vannak. Utóbbiakból óhatatlanul kerül az utakra is, kifejezetten csúszóssá téve azt.

Nagyjából eddig tartana a tankönyvi leírása az őszi csúszós utak tanmeséjének. A Ford azonban továbbment, és beleásták magukat a témába: vajon mennyire csúszósak a falevelek? Csúszósabbak például, mint a hó, vagy még mindig a téli időszak a legkritikusabb ebből a szempontból?

Mérnökeikkel komoly adatgyűjtésbe kezdtek. A havas információkat skandináviai helyszínekről gyűjtötték be, míg a falevelek csúszósságának Belgiumban jártak utána. Itt több zsáknyi falevéllel borították be tesztpályájukat, majd bevetettek egy olyan gépet, mely meg tudja határozni az egyes felületek súrlódását. Értelemszerűen minél nagyobb a súrlódás, annál kevésbé csúszik az anyag.

3 fotó

A mérések alapján arra jutottak, hogy

a falevelek bizonyos esetekben épp annyira csúsznak, mint a hó.

Mindkét esetben 0,3-0,4 közötti µ-értékeket mértek (a µ, a görög mű betű a súrlódási tényező). “A legtöbb ember tudja, hogy havas időben lassítani kell és legyen óvatosabb. De sokkal kevesebben vagyunk, akik ugyanígy figyelnek a levelekkel borított utakra, pedig azok ugyanolyan csúszósak lehetnek” – fogalmazott Eddy Kasteel, a Ford fejlesztőmérnöke.

Tekintettel az elmúlt évek időjárására, lassan akár azt is mondhatnánk, hogy az őszi körülmények közt a legveszélyesebb autózni. Ezekben a hetekben egy másik tényező is fokozza a kockázatot, erről itt írt korábban a Vezess: