Párizsban autózni nem épp álomszerű: végtelen dugók, zsúfoltság, nehéz parkolás, egymást érő kocsisorok. Ezen a helyzeten évek óta próbál javítani a város vezetése, hol több, hol kevesebb sikerrel.

Az ideális forgalomszervezési megoldásokat keresve néha érdekes újító ötleteket is megvalósítanak, olyan elgondolásokat, ami például Budapestről nézve furcsának hat.

Ilyen francia elgondolás a STOP feliratú táblák teljes kigyomlálása a forgalomból.

Igen, megszabadultak a KRESZ egyik alapjának tekinthető forgalomszabályozási eszköztől, 2016 óta a város határain belül nincs ilyen tábla kihelyezve, mert szerintük találtak egy sokkal jobb megoldást.

A forgalom biztonságos áramlásának fenntartása érdekében Párizs körforgalmak, elsőbbségadás kötelező táblák és a széles körben elfogadott “jobbkéz-szabály” kombinációját alkalmazza.

A nagyobb, nagy forgalmú kereszteződésekben közlekedési lámpákat használnak a forgalom irányítására. Mivel a legtöbb párizsi utcán a forgalom folyamatosan mozgásban van, ez arra ösztönzi a járművezetőket, hogy jobban figyeljenek a környezetükre. Ha a járművezetők éberek maradnak, az javítja az összes sofőr és a gyalogosok biztonságát is.

Nem biztos hogy jó a sűrűn leszúrt stoptábla

A Jalopnik.com témába vágó cikke szerint az Egyesült Államokban végzett tanulmányok megállapították, hogy a stoptáblák arra ösztönözhetik a járművezetőket, hogy figyelmen kívül hagyják az elsőbbségadás szabályait, vagy hogy a megállás után gyorsabban gyorsítsanak fel az elvesztegetett idő pótlására. Ezek a tényezők hozzájárulhatnak a gyalogosok és a többi járművezető veszélyeztetéséhez.

Tehát van alapja a francia megoldásnak, de ahol lassan több az autó mint az ember, ott a legszofisztikáltabb megoldások mellett is torlódás, és hosszú, dugóban töltött idő a végeredmény.