Október 1-jétől szigorúbb, az eddigi 70 helyett 50 km/órás sebességkorlátozás lép életbe Párizsban, a körgyűrűn. Hétfői bejelentése kapcsán Anne Hidalgo, a francia főváros polgármestere megjegyezte, ez egyáltalán nem újdonság, ugyanis része a 2018-ban bemutatott terveknek – írja a Le Parisien.

Hidalgo az újabb szigorítást „a környéken élő félmillió ember számára” bevezetett „közegészségügyi intézkedésként” jellemezte. Döntésével a politikai ellenfelei kicsit sem értenek egyet, rámutatva arra, hogy emiatt nagyobb dugók alakulhatnak ki.

A körgyűrű, vagyis a Boulevard Périphérique 1973-as átadásakor még 90 km/órás sebességhatár volt érvényben. Ezt 1993-ban csökkentették 80 km/órára, aztán az eddig érvényben lévő, 70 km/órás korlátozást 2014-ben vezették be. A Traffix cikke azt is megjegyezte, hogy a körgyűrűt Európa egyik legfontosabb városi főútvonalaként tartják számon, amin naponta 1,2 millió jármű halad át – igaz, a 80 százalékukban csak a sofőr ül, és zömében nem is párizsiak használják.

Párizs évek óta igencsak rövid pórázon tartja az autósokat, így a belső kerületekben, még 2021 őszén 30 km/órás sebességkorlátozás vezetett be. A városvezetés emellett a túl zajos járműveknek – és az e-rollereknek is – hadat üzent, míg a méretes SUV-kra háromszoros parkolási díjat vetett ki. Árulkodik az intézkedések hatékonyságáról, hogy a belvárosban már többen ülnek biciklire, mint autóba.