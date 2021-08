A párizsiak 59 százaléka támogatta a sebességkorlátozást. Az autós forgalom lassítása melletti érvek között szerepelt a balesetek 25 százalékkal való csökkenése, a feleannyi zaj és a több szabad terület, különösen a kerékpárosok számára.

A hétfőn életbe lépett módosítás csupán egyike a párizsi autóforgalom visszaszorítását célzó intézkedéseknek. Ezek közé tartozik, hogy a koronavírus-járvány idején kialakított mintegy 52 kilométernyi, betonelemekkel leválasztott kerékpárutat állandó bringasávvá alakítják. Egyes utcákon köztereket, kerteket és kerékpárparkolókat alakítanak ki, illetve fákkal ültetik be a korábban autók számára fenntartott helyeket.

A sebességkorlátozással azonban nem mindenki ért egyet: a felmérésben a párizsi agglomeráció lakosait is megkérdezték, akiknek 61 százaléka ellenezte az intézkedést. Az autósok egyesülete (40 millions d’automobilistes) kételyeinek adott hangot a korlátozással kapcsolatban. Mint megjegyezték, Párizsban amúgy is kevés a baleset, és ha történnek is, akkor többségükben kerékpárosok az érintettek.