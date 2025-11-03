Október 26-án a kaliforniai Buttonwillow Raceway Park versenypályára látogattak az amerikai motorosszövetség (AFM) égisze alatt versenyző motorosok, a derült vasárnap pedig kiváló körülményeket teremtett arra, hogy a résztvevők összemérjék tudásukat a 4828 méter hosszú, 12 kanyarral tarkított helyszínen.

Az idillt azonban egy ponton váratlan külső körülmény húzta keresztül:

egy Tesla Model Y hajtott fel menetiránnyal szemben a pályára.

Alapvetően egy autónak semmi keresnivalója nem lett volna a pályán, hiszen motorverseny zajlott, pláne nem a forgalommal szemben. Nem is a szervezők követtek el ekkora baklövést, hanem az ismeretlen Tesla-sofőr, akinek motivációja nem derült ki. A versenyt közvetítő kommentátor tippje szerint az autós vélhetően töltőpontot keresett, ami nem elvetendő ötlet, mert a pálya környékén valóban található egy Tesla Supercharger.

Ezzel együtt az azonban még továbbra is kérdés, hogyan tévedhetett egy teljesen lezárt területre egy civil autós. A választ talán még az érintettek is nyomozzák, a jó hír azonban az, hogy a veszélyes incidenst nem járt sérüléssel – nagyrészt a pályabírók gyors közbeavatkozásának és a piros zászlós jelzéseknek köszönhetően.

