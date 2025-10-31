A hatóságok által nyilvánosságra hozott felvétel drámai módon mutatja be, milyen gyorsan balesetbe torkollhat egy pillanatnyi figyelmetlenség a síneknél. Szerencsére senki nem vesztette életét, balesetben öt ember könnyebb sérülést szenvedett.

A vasúti infrastruktúráért felelős ProRail és a Transport en Logistiek Nederland (TLN) szervezet a videót azért tette közzé, hogy növelje a sofőrök tudatosságát és biztonságosabbá tegye a vasúti átjárók használatát.

Üzenetük egyértelmű: „Inkább egy letört sorompó, mint egy elvesztett élet.”

Hajts át a sorompón!

A vasúti társaság külön kiemeli: ha egy jármű véletlenül beszorul a vasúti átjáróba, mindig át kell hajtani a sorompón. A sorompók úgy vannak kialakítva, hogy könnyen letörjenek, nem akadályozzák a járművet a kijutásban. Egy megrongált sorompó sokkal kisebb kár, mint egy emberélet elvesztése.

Az eset után a ProRail és a TLN külön üzenetet intézett a teherautó-, busz- és mezőgazdasági járművek vezetőihez:

Soha ne hajts át az átjárón, ha pirosan villognak a lámpák vagy szólnak a csengők.

Mindig győződj meg róla, hogy biztonságosan el tudod hagyni az átjárót, mielőtt behajtasz.

Ellenőrizd, hogy az útvonal alkalmas-e hosszú vagy nehéz járműveknek.

Ha a járműved túl magas, széles vagy nehéz, előbb egyeztess vasúti társasággal.

Ha műszaki hiba miatt megállsz a síneken, azonnal szállj ki, menj biztonságba, és hívd a segélyhívót.

Ezek a pontok ugyanúgy érvényesek hazánkra is, mint Hollandiára, vagy a világ bármely országára.