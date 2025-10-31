A hatóságok által nyilvánosságra hozott felvétel drámai módon mutatja be, milyen gyorsan balesetbe torkollhat egy pillanatnyi figyelmetlenség a síneknél. Szerencsére senki nem vesztette életét, balesetben öt ember könnyebb sérülést szenvedett.
A vasúti infrastruktúráért felelős ProRail és a Transport en Logistiek Nederland (TLN) szervezet a videót azért tette közzé, hogy növelje a sofőrök tudatosságát és biztonságosabbá tegye a vasúti átjárók használatát.
Üzenetük egyértelmű: „Inkább egy letört sorompó, mint egy elvesztett élet.”
Hajts át a sorompón!
A vasúti társaság külön kiemeli: ha egy jármű véletlenül beszorul a vasúti átjáróba, mindig át kell hajtani a sorompón. A sorompók úgy vannak kialakítva, hogy könnyen letörjenek, nem akadályozzák a járművet a kijutásban. Egy megrongált sorompó sokkal kisebb kár, mint egy emberélet elvesztése.
Az eset után a ProRail és a TLN külön üzenetet intézett a teherautó-, busz- és mezőgazdasági járművek vezetőihez:
- Soha ne hajts át az átjárón, ha pirosan villognak a lámpák vagy szólnak a csengők.
- Mindig győződj meg róla, hogy biztonságosan el tudod hagyni az átjárót, mielőtt behajtasz.
- Ellenőrizd, hogy az útvonal alkalmas-e hosszú vagy nehéz járműveknek.
- Ha a járműved túl magas, széles vagy nehéz, előbb egyeztess vasúti társasággal.
- Ha műszaki hiba miatt megállsz a síneken, azonnal szállj ki, menj biztonságba, és hívd a segélyhívót.
Ezek a pontok ugyanúgy érvényesek hazánkra is, mint Hollandiára, vagy a világ bármely országára.