A buszon hajdúsámsoni középiskolások utaztak, a tiszti lakótelepről. A Bényei kanyarnál egy tanyasi gyermek is felszállt, aki kirepült a járműből, de túlélte a balesetet – olvasható a Dehir.hu összefoglalójában.

A baleset 50. évfordulójának megemlékezésén tizenkét fehér galambot engedtek szabadon a hét gyermek és öt felnőtt áldozat tiszteletére.

A Debrecen és Mátészalka között közlekedő, M62 042 pályaszámú dízelmozdonnyal továbbított személyvonat elgázolta egy sorompó nélküli vasúti átjáróba érkező, Volán Ikarus 66 típusú, Hajdúhadház-Hajdúsámson-Debrecen viszonylatban közlekedő autóbuszjáratát.

A balesetben 12 fő vesztette életét, ebből tízen a helyszínen, ketten a kórházban haltak bele sérüléseikbe. A balesetet okozó buszsofőrt annak idején a debreceni bíróság hét és fél év börtönbüntetésre ítélte.

A megemlékezésen Tasó László országgyűlési képviselő elmondta, hogy 1973 óta 195-en veszítették életüket, buszbalesetben. A legsúlyosabb Kecskeméten történt, ahol 37-en haltak meg, köztük hét gyermek, 2003-ban pedig Siófokon történt tragédia, ami 33 halálos áldozatot követelt.