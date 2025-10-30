Hétfőn még 547 forint volt a benzin literenkénti ára, a gázolajé 578, aztán az újonnan bejelentett olajszankció hatására kilőtt a brent típusú olaj hordónkénti ára.

Ennek az eredménye, hogy

kedden benzin beszerzési ára 5, a gázolajé 10 forinttal ugrott fentebb,

szerdán a benzin újabb 2, a gázolajé 8 forinttal emelkedett,

csütörtökön a gázolaj ismét fentebb kúszott 3 forinttal, a benzin nem változott,

pénteken pedig jön az újabb emelés: a gázolaj beszerzési ára újabb 3 forinttal nő.

A történelemben eddig nem nagyon volt példa hasonlóra, hogy egy héten négyszer is emeltek az áron.

Ez pedig azt eredményezi, hogy egy hét alatt a benzin 7 forinttal lett drágább literenként, a gázolaj pedig 24 forinttal!

Fontos megjegyezni, hogy az emeléseket elsősorban a kutak érzik, a kiskereskedelmi árakban ugyanis az áremelkedés nem minden esetben jelenik meg (főleg a gázolaj esetében).

Miért történt mindez?

Október 22-én Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb olajcégeire, a Lukoilra és a Rosznyeftre. Korábban, Október 15-én Nagy-Britannia is célba vette a két vállalatot. Ez a döntés bolygatta meg az olajárakat.

A moszkvai központú Lukoil a globális olajkitermelés mintegy 2 százalékát adja. A vállalat neve a nyugat-szibériai hagyományos kutatási terület három olajvárosára utal: Langepasz, Uraj és Kogalim.

A Lukoil egyébként olajat szállít Magyarországnak és Szlovákiának, továbbá a törökországi STAR finomítónak is.

