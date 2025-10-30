A temetők, emlékhelyek és környező utak most különösen zsúfoltak lesznek, ezért érdemes egy kicsit előre gondolkodni. Összeszedtük, hogy mire érdemes fokozottan figyelni a hétvégén.

A torlódás garantált: a nagyobb temetők környékén már péntektől lassabb haladásra, időszakos dugókra és forgalomterelésekre kell számítani.

Ideiglenes parkolók: sok helyen új, átmeneti parkolókat nyitnak, másutt a megszokott helyeken tilos lesz megállni. Ne vezess rutinból, mindig figyeld a táblákat!

A rendőrök segítenek: a rendőrség és polgárőrség most is kint lesz, hogy irányítsa a forgalmat – érdemes figyelni a jelzéseiket.

Tervezd meg az utat: a GPS most nem biztos, hogy minden ideiglenes lezárást ismer. Ellenőrizd előre az útvonalat!

Időjárás

Reggelente csípős hidegre, néhol ködszitálásra vagy esőre kell készülni, de fagy nem lesz jellemző. Délutánra akár 18-20 fokig is melegedhet az idő. Az utak nedvesek és csúszósak lehetnek, főleg a falevelek miatt.

Ne feledjétek, hogy a temetőkben is érvényes a KRESZ, szóval csak ésszel közlekedjetek, ha olyan sírkertbe látogattok, ahová autóval be lehet gurulni.

Sok idős ember és kisgyerek lesz az utakon és a parkolókban – vezessetek lassan, körültekintően.

Kerékpárral, rollerrel csak ott közlekedjetek, ahol biztonságos! A gyalogosok között inkább toljátok ezeket a közlekedési eszközöket.

A gyalogosok kiszámíthatatlanok lehetnek, főleg sötétedés után – a figyelmetlenség pillanatok alatt bajhoz vezethet.

A közlekedési társaságok járatsűrítéssel készülnek a hosszú hétvégére, szóval ha lehetséges, tegyétek le az autót és használjátok a tömegközlekedést ‒ kényelmesebb és stresszmentesebb, mint a sűrű forgalomban a volán mögött idegbajt kapni, pláne szürkületben, hiszen ilyenkor már hamar sötétedik.

Fokozott figyelmet igényel!

A gyászoló családok közül rengetegen döntenek úgy, hogy közlekedési balesetben elhunyt szerettük földi maradványait őrző temetői sírhelyeken felül kisebb-nagyobb keresztet, emlékhelyet, szobrocskát is állítanak közvetlenül a tragédia helyszínén, vagyis az országút szélén.

Több ezer ilyen apró emlékhely lehet Magyarországon, amelyeket mindenszentek és a halottak napja hetében tízezrek látogathatnak, akár több alkalommal is. Mivel ezek legnagyobb része közvetlenül a járműforgalmat bonyolító aszfalt mellett helyezkedik el, könnyen veszélyhelyzetet teremthetnek, szóval ne csak a temetők környékén, hanem az ország bármely pontján közlekedsz, fokozottan figyelj.